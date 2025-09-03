Pajūrio gelbėtojai gynė šalies garbę

Taps olimpine sporto šaka
Tokio lygio čempionate, kuriame dalyvavo 22 šalių atstovai, mūsų gelbėtojai buvo pirmą kartą.
Šešis gelbėtojus į čempionatą („European Lifesaving Championship 2025“) lydėjo jų treneriai ir vadovai Aleksandras Siakki bei Jūratė Cikienė.
„Taip išėjo, kad Klaipėdos gelbėtojai atstovavo visai Lietuvai. Stengėmės pasirodyti gerai. Mums tai buvo labai gera pamoka, daug jos rungčių galime panaudoti savo treniruotėse. Tokiose varžybose gelbėtojų nėra, dalyvauja tik sportininkai. Tiesa, sportininkai gali dirbti gelbėtojais. Mums teko susipažinti su šia labai įdomia sporto šaka. Bandysime ją plėtoti Lietuvoje. Gali būti, kad kitais metais bus nuspręsta į 2032 metų olimpines žaidynes įtraukti šią sporto šaką“, – pasakojo Klaipėdos paplūdimių gelbėtojų vadovas A. Siakki.
Daug nematytų rungčių
Organizatoriai buvo labai patenkinti, kad atvyko komanda iš Lietuvos. Mat nei estai, nei latviai kol kas nedalyvauja. Kitais metais vyks pasaulio čempionatas.
Gelbėtojų sportui būdingos rungtys daugeliui mūsų šalies gyventojų negirdėtos.
Tai 200 metrų plaukimas su kliūtimi, kai plaukiant tenka panerti ir vėl plaukti, manekeno transportavimas, kai maždaug 20 kg manekenas traukiamas iš baseino dugno ir kartu su juo sportininkas plaukia toliau, panaši rungtis, kai manekeną reikia transportuoti plaukiant su pėdų pelekais bei plaukiant su gelbėjimo diržu.
Varžybose vyko estafetės, komandinės rungtys, situacinės varžybos, kai baseine vyksta sumaištis, o sportininkų komanda per dvi minutes turi visus išgelbėti.
Sportininkai varžosi, kuris greičiau ir tiksliau numes virvę skęstančiajam.
Po tris dienas vykusių varžybų Ščecino baseine varžybos persikėlė į Międzyzdroje paplūdimį.
Čia mūsų vaikinai dalyvavo jiems gerai pažįstamose rungtyse, kai gelbėjamas ir į krantą gabenamas skęstantysis, taip pat plaukime baidarėmis, banglentėmis.
Džiugino laimėjimai
Mūsų komandos atstovas Danielis Kvederis 400 metrų plaukimo rungtyje buvo septintas, o 200 metrų plaukime su kliūtimi buvo dešimtas.
Susumavus čempionato rezultatus mūsiškiai užėmė 15-ąją vietą.
Šiose varžybose didžiausią patirtį turi ir aukščiausias vietas paprastai pelno italai, ispanai, prancūzai, vokiečiai, lenkai, tai yra pasiuntiniai tų šalių, kurios turi daug šios sporto šakos klubų bei ilgametę varžybų patirtį.
Pasaulyje šios sporto šakos lyderiai yra Australijos bei Naujosios Zelandijos sportininkai.
Čempionatas Lenkijoje, pasak A. Siakki, tapo puikia sporto švente, buvo gerai organizuotas. Dalyviai džiaugėsi matydami, kad jų pastangas stebi daug žiūrovų.
