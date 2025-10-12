Pajūryje vyks kariškių pratybos

Kariškiai skelbia, kad Melnragėje ir pajūrio zonoje vyks plataus masto pratybos.
Kariškiai jau visą savaitę įrenginėja inžinerines kliūtis, ruošdamiesi Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų organizuojamoms pratyboms „Audros smūgis 2025“ (angl. „Storm Strike 2025“).
Pratybos prasidės pirmadienį, spalio 13 d., ir vyks iki spalio 31 d.
Vakarų Lietuvoje vyksiančių pratybų metu vyks intensyvus karių ir karinės technikos judėjimas Klaipėdos miesto ir rajono teritorijose.
Karinių jūrų pajėgų pratybos „Audros smūgis 2025“ tiesiogiai siejamos su visos Lietuvos kariuomenės organizuojamomis šių metų didžiausiomis pratybomis „Perkūno griausmas 2025“, kurių metu išbandomi valstybės ginkluotos gynybos planai, valstybės sistemingas perėjimas iš taikos į karo metą bei komendantūrų veikla savivaldos institucijose.
Pratybose dalyvaus Karinių jūrų pajėgų profesinės karo tarnybos ir įgūdžius atnaujinti pakviesti aktyviojo kariuomenės rezervo kariai.
Pagal pratybų scenarijų, veiksmai bus vykdomi Klaipėdos mieste ir rajone, Gargždų, Palangos, Kretingos rajonų teritorijose, Kairių poligone, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje, Kuršių mariose, Kuršių nerijoje bei Baltijos jūros pakrantėje.
Pagrindiniai pratybų veiksmai numatomi Pirmosios Melnragės teritorijoje, kurioje vyks išsilaipinimo operacija iš Baltijos jūros į paplūdimį bei tolesni veiksmai sausumoje.
Pajūryje bus pastatytos inžinerinės kliūtys – ežiai, koncertina, drakono dantys, improvizuoti minų laukai.
Kai kuriose Pirmosios Melnragės sankryžose bus įrengtos smėlio maišais įtvirtintos šaudymo pozicijos.
Baltijos jūros pakrantėje ties Melnragės paplūdimiu, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vartais ir SGD terminalo akvatorijoje patruliuos kateriai.
Pratybų metu keliuose judės karinė technika, bus naudojami imitaciniai šaudmenys, pirotechnikos užtaisai, gali būti girdimi sprogimai sausumoje ir Baltijos jūroje.
