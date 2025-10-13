Pajūryje prasideda pratybos „Audros smūgis“: vyks išsilaipinimo operacija, įrengiamas minų laukas

Anot kariuomenės pranešimo, šios pratybos tiesiogiai siejamos su visos Lietuvos kariuomenės organizuojamomis šių metų didžiausiomis pratybomis „Perkūno griausmas 2025“, per kurias išbandomi valstybės ginkluotos gynybos planai, valstybės sistemingas perėjimas iš taikos į karo metą bei komendantūrų veikla savivaldos institucijose.
„Audros smūgyje“ dalyvaus Karinių jūrų pajėgų profesinės karo tarnybos ir įgūdžius atnaujinti pakviesti aktyviojo kariuomenės rezervo kariai.
Pagal pratybų scenarijų, veiksmai bus vykdomi Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių teritorijose, Gargždų, Palangos, Kretingos rajonų savivaldybių teritorijose, Kairių poligone, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje, Kuršių mariose, Kuršių nerijoje bei visoje Lietuvos Baltijos jūros pakrantėje.
Pagrindiniai pratybų veiksmai numatomi I-osios Melnragės teritorijoje, kur vyks išsilaipinimo operacija iš Baltijos jūros į paplūdimį bei tolesni veiksmai sausumoje.
Pajūryje bus pastatytos inžinerinės kliūtys – ežiai, koncertina, drakono dantys, improvizuoti minų laukai. Kai kuriose I-osios Melnragės sankryžose bus įrengtos smėlio maišais įtvirtintos šaudymo pozicijos.
Baltijos jūros pakrantėje ties Melnragės paplūdimiu, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vartais ir SGD terminalo akvatorijoje patruliuos kateriai.
Pratybų metu keliuose judės karinė technika, bus naudojami imitaciniai šaudmenys, pirotechnikos užtaisai, gali girdėtis sprogimai sausumoje ir Baltijos jūroje.
