Palangoje – Gerumo mugė

Šių metų Gerumo mugė skirta mažajai palangiškei Lėjai. Jai – vos treji. Mergaitė nemato, sunkiai vaikšto, todėl jai reikalinga nuolatinė reabilitacija ir ortopediniai įtvarai.
Šiandien Lėja jau geba žengti pirmuosius savo žingsnelius – mažus, bet kupinus vilties. Stipri bendruomenė neabejotinai gali padėti tiems žingsniams tapti vis tvirtesniems ir drąsesniems.
Prisidėti prie mažosios Lėjos žingsnelių į laimingesnę vaikystę paprasta – Gerumo mugėje galima įsigyti labai nuoširdžiai kurtų kalėdinių dovanėlių artimiesiems, išbandyti savo sėkmę sukant Laimės ratą ar dalyvauti aukcione, kuriame bus galima įsigyti didesnės vertės kalėdinių dovanų.
Suvienijo bendruomenę
Kad mažosios Lėjos žingsneliai būtų stipresni ir drąsesni, Gerumo mugės iniciatyva suvienijo daugiau nei dešimt nevyriausybinių organizacijų, įstaigų ir bendruomenių – palangiškiai labai nuoširdžiai bei su meile kūrė rankų darbo gaminius, kuriuose telpa ir kūryba, ir širdis, ir rūpestis. O svarbiausia – visas jų įsigijimas virsta labai konkrečia parama Lėjai.
Prie Gerumo mugės prisijungė: Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Klaipėdos skyriaus Palangos savanorių grupė, Palangos Maltos ordino ir Palangos Caritas savanoriai, Palangos globos namai, Palangos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija, bendruomenė „Santarvė“, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Palangos filialas kartu su VšĮ „Šilko klubas“, Palangos socialinių paslaugų centro Socialinės dirbtuvės, Palangos botanikos parkas, VšĮ Metų rievės, Palangos visuomenės sveikatos biuras, Nacionalinis kraujo centras.
Gerumas šildo
Kaip sako renginio organizatorė, Palangos jaunimo ir savanorystės centro partnerysčių koordinatorė Simona, matant tokį bendruomeniškumą akivaizdu – veikiant kartu yra viskas įmanoma. Ir gera mintis, ir šiltas žodis, ir rankomis sukurta dovanėlė, ir verslo parama – viskas tampa viena bendra pagalbos grandine.
„Nuoširdžiai kviečiame apsilankyti Gerumo mugėje. Čia kiekvienas ne tik pajus bendrystę, ras šiltų, iš širdies kurtų dovanų artimiesiems, bet ir prisidės prie tikro, labai reikalingo kalėdinio stebuklo – mažosios Lėjos žingsnių, kupinų vilties ir šviesos. Ateikite – jūsų gerumas šildo“, – ragino Simona.
