Pasakų šalimi virtusi erdvė džiugino šeimas: moliūgais grožėjosi klaipėdiečių minios

Šventės metu veikė moliūgų instaliacijų parkas – daugiau nei 25 kūrybiniai darbai, kuriuos sukūrė bendruomenės, šeimos, mokyklos ir darželiai.
Lankytojai galėjo ne tik grožėtis moliūgais, bet ir dalyvauti edukacinėse dirbtuvėse, skanauti moliūgų keksiukų bei klausytis koncertų. Mažieji džiaugėsi karuselėmis ir traukinuku, o vakarais pievą nutvieksdavo skaptuoti ir šviečiantys moliūgai.
Pasak Žvejų rūmų kultūrinių renginių organizatoriaus Karolio Pronckaus, šiemet šventė buvo itin sėkminga ir sulaukė didelio dėmesio – šventės pėdsakai liko net žolėje.
„Praėjusią šventę vertinu pagal žolyną – matyti, kiek žmonių apsilankė. Pieva išmindžiota, bet tai geras ženklas, nes reiškia, kad šiemet moliūgų pasakos tema tikrai žmones sudomino“, – atviravo K. Pronckus.
Anot organizatoriaus, pasakų motyvas, kuris lydėjo šių metų „Moliūgų pievą“, galėtų tapti tradicija ir tęstis kitąmet.
Tiek vaikams, tiek suaugusiesiems ši šventė – tai kūrybiškumo, bendrystės ir rudens spalvų šventė, kuri ne tik papuošia miestą, bet ir primena, kiek daug galima nuveikti kartu.
Šventėje eksponuoti moliūgai bus panaudoti – dalį jų gali pasiimti ir klaipėdiečiai.
„Tuos moliūgus, kurie yra pažeisti, išvežame į Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrą, o tie, kurie liko sveiki – vežami ūkininkams. Kai kurie žmonės dar ateina jų pasiimti, nes nemažai moliūgų dar tinkami valgymui“, – teigė K. Pronckus.
(be temos)