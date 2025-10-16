Pasiruošimas Kalėdoms – per anksti?

„Nesulaukėme Vėlinių, o jau Kalėdos“, – stebėjosi viena klaipėdietė, feisbuko grupėje „Debreceno“ išvydusi nuotrauką, kurioje – pilnos lentynos kalėdinių žaisliukų.
Į šį įrašą, kurį paviešino klaipėdietė, sureagavo beveik 600 žmonių. Vieni taip pat dalijosi nuotraukomis iš prekybos centrų, kuriuose aptiko kalėdinių puošmenų, o kiti teigė, kad toks ankstyvas pasiruošimas Kalėdoms tikrai nekelia streso, priešingai – taip esą netgi geriau.
„O man patinka be tos masinės psichozės, kai būna pilnos parduotuvės žmonių. Gali ramiai nueiti viską nusipirkti ir po to juk puoši, kada norėsi. Juk niekas neverčia puošti spalį arba lapkritį. Nesuprantu, kodėl čia keista kažkam? Tikrai ne visiems patinka stovėti kilometrinėse eilėse ir gaudyti ligas, kai pats sergamumo pikas“, – samprotavo moteris.
„O kam išvis kaitalioti tas prekes? Sudėtų viename kampe Velykas, kitame Kalėdas, dar kur Vėlinėms kokį kampelį ir lai stovi visos šventės visus metus. Ar vietos mažai? O jei rimtai, nebėra laukimo, nebėra džiugesio, netikėtumo, vien plika prekyba“, – tikino kita.
Žmonės, gyvenantys užsienyje, teigė, kad, pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje lentynos kalėdiniais papuošimais pradedamos pildyti jau nuo rugpjūčio pabaigos, Olandijoje – nuo rugsėjo. Tad spalį ruoštis Kalėdoms esą visiškai normalu.
„Airijoje rugsėjo 3 d. mačiau parduotuvių vitrinas, papuoštas Kalėdoms“, – pasakojo dar viena moteris.
„Anksčiau bent Vėlinių sulaukdavo, greitai po Joninių eglutes puošti pradės“, – nesutiko vyriškis.
Žmonės diskutavo ir apie tai, kad kai kuriose parduotuvėse pasigedo kapinių žvakių, o vietoj jų rado Kalėdų Senelius, eglutes ir girliandas.
Tad kada geriausia ruoštis Kalėdoms, vieno atsakymo nėra, tačiau akivaizdu, kad prekybininkai startą skelbia kasmet vis anksčiau.
