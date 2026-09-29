Pasitraukus Džiugui Šauliui Klaipėdos uosto valdyboje trūksta jau dviejų narių

Šiuo metu joje dirba trys iš penkių įstatuose numatytų valdybos narių – jai vadovaujantis direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas, Infrastruktūros departamento vadovas Vidmantas Paukštė bei Finansų departamento vadovas Martynas Armonaitis.
Tuo metu D. Šaulio įgaliojimai valdyboje baigėsi rugsėjo 11-ąją, Registrų centrui nurodė uosto direkcija.
„Šiuo metu atsistatydinusį valdybos narį keičiantis kitas valdybos narys nėra išrinktas“, – nurodoma pranešime RC.
D. Šaulys savo „LinkedIn“ paskyroje skelbia Klaipėdos uosto komercijai bei komunikacijai vadovavęs nuo 2022-ųjų liepos, o valdyboje dirbęs nuo 2023-ųjų birželio. Šį rugsėjį jis pradėjo vadovauti „Artea“ banko Ne gyvybės draudimo departamentui.
Kaip rašė BNS, Seimas anksčiau šiemet įtvirtino įstatymo pakeitimus, leisiančius kitaip formuoti valdybą – joje bus trys nepriklausomi nariai ir du valstybės atstovai. Šiuo metu valdyboje dirba tik įmonės darbuotojai.
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