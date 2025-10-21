Paskelbti konkursai Žemės ūkio bei Švietimo ir sporto skyrių vyriausiųjų specialistų pareigoms

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas). Pareiginės algos koeficientas – 1,30. Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) – nuo 2321,02 Eur.
Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas). Pareiginės algos koeficientas – 1,20. Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) – nuo 2142,48 Eur.
Pretendentų dokumentai priimami per VATIS iki 2025-11-03 (imtinai). Kvalifikacinius reikalavimus, pareigybių funkcijas, reikalingus pateikti dokumentus ir daugiau informacijos rasite savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt, skiltyje „Skelbimai“, „Darbo pasiūlymai“.
Naujausi komentarai