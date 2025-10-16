Skelbiamas konkursas Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyriaus specialisto (-ės) pareigoms

Pareiginės algos koeficientas – 1,25 (2231,75 Eur neatskaičius mokesčių).
Pretendentų dokumentai priimami iki 2025-10-28. Dokumentus teikti el. paštu [email protected]. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Į jį bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.
Kvalifikacinius reikalavimus, pareigybės funkcijas, reikalingus pateikti dokumentus ir daugiau informacijos rasite Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt, skiltyje „Skelbimai“, „Darbo pasiūlymai“.
Daugiau informacijos teikiama telefonu +370 699 63 775 arba el. paštu [email protected].
