Pavojingas vaikų žaidimas pribloškė praeivius

Klaipėdietė Skaistė, eidama greta judrios gatvės, prie Ievos Simonaitytės kalno pamatė penkių vaikų grupelę, besielgiančią itin neatsakingai.
Mažamečiai rinko sniego gniūžtes ir ledo luitus bei svaidė juos į važiuojamąją kelio dalį.
„Praeidama girdėjau juos besijuokiant. Vienas berniukas net bandė pakelti didžiausią ledo luitą su aiškiu tikslu numesti jį į gatvę. Tiesa, vienas vaikas iš grupelės bandė draugus raminti, sakė: „baikite, primėtysite ledo, juk gali ir avarija nutikti“, – aiškino moteris.
Pasak klaipėdietės, situacija atrodė itin pavojinga – vaikai prie pat gatvės bėgiojo taip, lyg jokios grėsmės nebūtų.
Gatvėje tuo metu netrūko automobilių, eismas buvo intensyvus, o netikėtai į važiuojamąją dalį išmestas ledokšnis galėjo sukelti nemalonių pasekmių.
„O jei būtų tamsu ir vaikas palįstų po automobilio ratais? Tai tikrai įmanoma, nes vaikai taip šoko į kelią, jog ir geriausias vairuotojas nespėtų sustabdyti. Vaikai šiais laikais prisigalvoja įvairių pramogų, bet kai nutinka kažkas blogo, tada jau niekam nebūna linksma“, – svarstė Skaistė.
Tėvų ir aplinkinių budrumas kartais gali tapti vienintele kliūtimi tarp žaidimo ir tragedijos.
Naujausi komentarai