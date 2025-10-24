Pažeidimus stebės kameros: nusižengimus fiksuos tiek tiesiogiai, tiek atgaline data

Rangovai kamerą sumontavo prie vienos atramų, esančių šalia požeminių atliekų konteinerių.
Klaipėdos savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus vedėjas Albinas Misevičius patikino, kad iš tiesų kamera skirta stebėti atliekų konteinerių aikštelę.
„Šiuo metu Klaipėdos mieste veikia penkios tokios kameros, artimiausiu metu pradės veikti dar penkios. Iš viso mieste veiks dešimt mobilių kamerų“, – patikino A. Misevičius.
Vingio gatvėje nuspręsta įrengti vaizdo stebėjimo kamerą dėl tam tikrų priežasčių.
„Prie konteinerių šioje vietoje dažnai paliekamos įvairios atliekos – dėžės, baldai ir pan. Todėl kamerų įrengimas yra viena prevencinių priemonių siekiant, kad nebūtų daromi nusižengimai ir prie konteinerių nebūtų neleistinai paliekami daiktai, kurių čia palikti negalima“, – paaiškino A. Misevičius.
Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus vedėjas patikino, kad papildomos penkios aplinką stebinčios vaizdo kameros bus įrengtos prie Vingio g. 6-ojo namo, taip pat Baltijos prospekto 83-iojo namo kieme.
Po vieną kamerą atsiras Minijos gatvės ir Baltijos prospekto sankryžoje ir Minijos bei Strėvos gatvių sankryžoje.
Viena kamera bus sumontuota „Švyturio“ arenos aikštelėje, Merkio gatvėje.
A. Misevičius paaiškino, kad vaizdo kameros skirtos fiksuoti įvairiems nusižengimams.
„Šiuo metu priimtas sprendimas jas panaudoti ir sunkiasvorio transporto priemonių vairuotojų pažeidimams fiksuoti. Jos transliuoja tiesioginį vaizdą bei įrašo į atmintį, todėl nusižengimus galima fiksuoti tiek tiesiogiai, tiek atgaline data“, – patikslino skyriaus vedėjas.
Kameros yra mobilios, šiuos įrenginius galima montuoti ten, kur yra elektros prievadas ir specialios jungtys vaizdo perdavimui.
Tai reiškia, kad kamerų dislokaciją bus galima kaitalioti pagal poreikį ar gautus skundus.
