Pirkėją pribloškė kasininkės elgesys savitarnos kasoje

„Norėjau nusipirkti tik vieną pakuotę gazuoto vandens – buvo supakuoti šeši vienetai po du litrus. Savitarnos kasoje nemokėjau nuskenuoti prekės, nes reikėjo pirmiausiai įvesti kiekį, o tik tada pačią prekę. Pasikviečiau jauną konsultantę, tačiau ji pareiškė, kad šiandien neturi jėgų ir kad prekę nusiskenuočiau pati“, – situaciją aiškino klaipėdietė Agnė.
Moteris svarstė, kad tokia situacija ją privertė susimąstyti apie pirkėjų ir parduotuvės darbuotojų pareigas.
„Tai būtų tas pats, jeigu stovėčiau paprastoje kasoje ir kasininkė nuspręstų nebeskenuoti prekių – lieptų tai daryti pirkėjui. Susimąsčiau apie tai, jeigu vietoje manęs tada būtų stovėjęs vyresnio amžiaus senjoras? Ar konsultantė pasielgtų lygiai taip pat?“ – svarstė moteris.
Pasak jos, savitarnos kasos neturėtų reikšti to, kad žmonės parduotuvėje viską tvarkytis turi tik patys – ypač tada, kai kyla tam tikrų problemų.
Tokie atvejai klientams palieka ne pačius geriausius įspūdžius apie aptarnavimą ir jau beveik visur esančią naujovę – savitarnos kasas.
„Atėjau nusipirkti vandens, o išėjau su klausimu – kodėl turėjau atlikti kito žmogaus darbą?“ – stebėjosi klaipėdietė.
