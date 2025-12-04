„Mega“ – ne tik Stebuklų šalyje svajonės pildosi...

„Minėdami 20-ąjį „Megos“ gimtadienį, norėjome savo lankytojams padovanoti išskirtinę erdvę, kuri ne tik atrodytų įspūdingai, bet ir skatintų įsitraukti į čia organizuojamas šventines pramogas bei nuotykius. Manome, kad mums tai pavyko, – centinėje aikštėje išaugo pasakos „Alisa Stebuklų šalyje“ motyvų įkvėptas pasakiškas miškas, sukurtas kaip pagrindinė šventinių veiklų vieta ir mažiesiems, ir suaugusiesiems. Jis simboliškai primena, kad svajonės pildosi ne tik Stebuklų šalyje, bet ir šiemet šventėms ypatingai pasipuošusioje „Megoje“, – sakė prekybos ir laisvalaikio centrą MEGA valdančios bendrovės „Harmony Property Management | Baltic RED“ rinkodaros vadovas Laimis Binderis.
Kalėdinio pašto tarnyba
Pasakiško miško tankmėje įsikūrė Kalėdinio pašto tarnyba. Į ją užsukę vaikai pirmiausia kviečiami ieškoti stebuklingų pašto namelio durelių, o jas atvėrę – pasiimti gerų darbų formą. Ją užpildžius, nurodžius tėvų ar senelių kontaktinius duomenis ir išsiuntus laišką Kalėdų Seneliui, bus galima gauti jo atsakymą su dovanėle. Kaip, kada ir kur atvykti atsiimti atsakymo ir dovanėlės, bus pranešama trumpąja žinute. Laiškus Kalėdų Seneliui bus galima parašyti iki pat gruodžio 26 d.
Kalėdinio pašto tarnyba informuoja, kad atsakymus ir dovanėles joje bus galima atsiimti iki gruodžio 26 d., o „Megos“ informacijos centre – iki pat sausio 11 d.
Kūrybinės dirbtuvės
Visą gruodį pasakiško miško tankmėje rengiamos ir kūrybinės dirbtuvės, kuriose 4–14 m. vaikai gali susikurti asmeninį šventinį talismaną – ženkliuką su pasirinktu paveikslėliu. Dirbtuvių durys atviros visiems, o norint tapti jų dalyviais tereikia pateikti apsipirkimo kvitą (pirkimo kvito suma neribojama) iš bet kurios „Megos“ parduotuvės, restorano, pramogų ar paslaugų vietos.
„Laimingo rakto“ žaidimas
Pasakiškame miške stūksančioje paslaptingoje pilyje visą gruodį vyksta „Laimingo rakto“ žaidimas. Šio žaidimo dalyviais gali tapti visi pirkėjai, gruodį „Megos“ parduotuvėse, restoranuose, pramogų ar paslaugų vietose vienu kartu apsipirkę už 50 Eur ar didesnę sumą. Pateikę apsipirkimo kvitą žaidimo erdvės darbuotojui, jie kviečiami išsirinkti vieną iš paslaptingųjų raktų, nuskanuoti ant jo esantį kodą ir mėginti atrakinti paslaptingosios pilies duris, už kurių – skirtingos vertės „Mega“ dovanų kortelės, galinčios padėti išsipildyti visiems šventiniams norams. Šiame žaidime sėkmė gali aplankyti iškart, o kartais gali tekti bandyti dar kartą.
Šventinių dovanų pakavimas
Iki Kūčių vakaro centrinėje „Megos“ aikštėje veikia speciali dovanų pakavimo erdvė. Čia nemokamai pakuojamos visos „Megoje“ įsigytos dovanos, kurioms vieno apsipirkimo metu išleista ne mažiau kaip 50 Eur. Tiesa, visi dovanomis virsiantys pirkiniai čia pakuojami tuomet, jei jų ar jų pakuotės forma yra taisyklingo stačiakampio, kvadrato ar cilindro.
Šventinė dovanų ir gardėsių mugė
Nors šventinių dovanų ir gardėsių galima įsigyti daugiau nei 200 „Megoje“ veikiančių parduotuvių, paslaugų ir pramogų vietų, jų gausu ir iki pat Naujųjų čia šurmuliuojančioje mados, stiliaus, skonių ir dovanų mugėje. Ši mugė vyksta tiek po atviru dangumi promenadoje, priešais pagrindinį „Megos“ įėjimą, tiek pačiame prekybos centre. Žadama, kad joje pirkėjai ras visko: nuo saldumynų, vaisių, vilnos ir odos gaminių, juvelyrikos dirbinių, šventinių dekoracijų ir aksesuarų, kosmetikos iki sūrių, žuvies, mėsos gaminių, medaus, įvairių pagardų ir padažų ar giros.
Patirti šventinę miško pasaką „Megoje“ galima iki pat Naujųjų, o daugiau informacijos apie rengiamas pramogas pateikiama interneto svetainėje www.mega.lt.
