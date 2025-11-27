Lapkričio 28–29 d. „Mega“ skelbia Juodojo išpardavimo savaitgalį!

„Kasmet per išpardavimą populiariausios prekės išlieka tos pačios: drabužiai, batai, šiltesni žiemai skirti daiktai, elektronika, vaikų prekės ir žaislai, namų interjero detalės. Be to, vis dažniau pirkėjai ir dovanomis pradeda rūpintis būtent šiuo laikotarpiu. Juodojo išpardavimo savaitgalis puikiai tinka viskam: daug patrauklių pasiūlymų pateikiama vienoje vietoje, todėl čia patogu tiek apsipirkti kasdienai, tiek pasiruošti šaltajam sezonui, tiek ir be skubos išsirinkti pirmąsias dovanas žiemos šventėms“, – sakė PLC „Mega“ valdančios bendrovės „Harmony Property Management | Baltic RED“ rinkodaros vadovas Laimis Binderis.
Juodojo išpardavimo dienomis „Megos“ lankytojų lauks ir momentinis žaidimas. Dalyvauti jame galės pirkėjai, kurie savo pirkiniams išleis 50 Eur ar didesnę sumą. Žaidimas vyks prie informacijos centro, šalia pagrindinio „Megos“ įėjimo. Prizus šiam žaidimui įsteigė „Akvilė“, „Aukso stilius“, „Avene“, „Can Can“, „Gym+“, „Join up!“, „Klipshop“, „Manami“, „Optikos pasaulis“, „Optometrijos centras“, „Rieker“, „Tribumen“, „Wellwoman“ ir kt.
Juodojo išpardavimo savaitgalį specialių pasiūlymų parengė didieji mados flagmanai „H&M“ bei „Peek & Cloppenburg“. „H&M“ taikys 25 proc. nuolaidą apsiperkant už 100 Eur ir didesnę sumą bei 20 proc. – perkant už 35 Eur ar daugiau. „Peek & Cloppenburg“ suteiks 30 proc. papildomą nuolaidą tūkstančiams pažymėtų prekių.
Nuolaidų paruošė ir „Aldo“, „Apranga“, „Aprangos galerija“, „Mango“, „Tommy Hilfiger“ bei „Massimo Dutti“. Nuolaidos „Aldo“ ir „Apranga“ parduotuvėse bus taikomos dvi dienas – lapkričio 28–29 d. Jos sieks 25 proc. visoms nenukainotoms prekėms perkant už 49 Eur ar didesnę sumą. Vieną dieną – lapkričio 28 d. – 30 proc. nuolaidas pažymėtoms prekėms taikys „Massimo Dutti“, 25 proc. nuolaidomis visoms nenukainotoms prekėms perkant už 49 Eur ar daugiau pirkėjus džiugins „Aprangos galerija“, 20 proc. – „Tommy Hilfiger“ ir „Mango“.
Lapkričio 28–29 d. iki 70 proc. nuolaidos pažymėtoms prekėms bus taikomos „Jysk“, „New Yorker“, „Sinsay“ parduotuvėse, „Pegaso“ knygyne ir kt.
Iki 50 proc. nuolaidos pažymėtoms prekėms sieks tokiose parduotuvėse kaip „Calzedonia“ „Cream Fashion“, „Deichmann“, „Hummel“, „Jack&Jones“, „Knygos.lt“, „NS King“ ir kt. Iki 50 proc. nuolaidą visai avalynei taikys „Danija“, „Este“ tokio paties dydžio nuolaidą taikys visam asortimentui.
Nuolaidos pažymėtoms prekėms „House“, „Mohito“, „Reserved“ parduotuvėse sieks 40 proc. Apsipirkti iki 40 proc. pigiau bus galima „Chester“ ir „Silver Fox“. Tiems, kurie norėtų pradėti sportuoti, ypatingą pasiūlymą parengė „GYM+“ – čia tai bus galima daryti taip pat 40 proc. mažesne kaina. „Paulini“ valymo paslaugas irgi teiks 40 proc. mažesne kaina.
Juodojo išpardavimo savaitgalį išskirtinių pasiūlymų pirkėjams pateiks ir „RIMI HYPER“ – „Mano Rimi“ kortelės turėtojai čia už 40 proc. mažesnę kainą galės įsigyti žaislų, knygų, elektronikos prietaisų, namų valymo reikmenų, lauko avalynės, buitinės chemijos, veido, kūno, plaukų ir burnos priežiūros priemonių, kepurių, šalikų, pirštinių ir kt. ne maisto prekių.
30 proc. nuolaidos visam asortimentui sieks „CCC“ (perkant už 39 Eur ar didesnę sumą) ir „Crocs“. Nuolaidos „Alpacos“ ir „Betty Barclay“ bus iki 30 proc., o štai „A&G“, „Geox“, „Rieker“, „Salamander“ ir „Žygio batų“ parduotuvėse jos sieks 25 proc.
Nuolaidas pirkėjams taikys ir aksesuarų bei juvelyrikos, vaikų prekių ir žaislų pardavėjai. Patrauklių pasiūlymų paruošė prekiautojai kosmetika ir parfumerija, namų apyvokos ir interjero, elektronikos prekėmis bei aksesuarais.
Sveikatinimo ir gydymo paslaugas ne tik nėščiosioms, bet ir kūdikiams bei vaikams iki 7 m. teikianti kineziterapijos klinika „Bambino SPA“ viskam taikys iki 20 proc. nuolaidą, „Linos artelė“ tokio pat dydžio nuolaidą siūlys drabužių taisymo paslaugoms. „Jungle Monkeyz“ 30 proc. nuolaida galios mini golfo žaidimui, o 20 proc. – maistui to paties pavadinimo restorane.
Vienas iš didžiausių kelionių organizatorių Baltijos šalyse „Join Up!“ Juodojo išpardavimo dienomis leistis į keliones kvies itin patraukliomis kainomis – 7 naktų kelionė asmeniui čia kainuos nuo 375 Eur.
Abi Juodojo išpardavimo dienas veiks tiek daugiaaukštė, tiek ir antžeminė „Megos“ automobilių stovėjimo aikštelės. Be to, šeštadienį pirkėjų patogumui bus atverta dar ir papildoma automobilių stovėjimo aikštelė prie „Senukų“ biurų pastato, esančio čia pat, šalia „Megos“.
Lapkričio 28–29 d. vykstančio Juodojo išpardavimo savaitgalio pasiūlymus ir nuolaidas galima rasti interneto svetainėje www.mega.lt.
