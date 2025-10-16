„Takko Fashion“ atidaro naują parduotuvę „Megoje“

„Takko Fashion“ istorija prasidėjo dar 1982 m. Vokietijoje. Per daugiau nei keturis dešimtmečius šis mažmeninės prekybos tinklas išaugo į vieną sėkmingiausių Europoje ir šiandien valdo beveik 2000 parduotuvių 17 šalių. Lietuvoje šiam tinklui priklauso 13 parduotuvių, o pirmoji iš jų prieš 20 m. buvo atidaryta „Megoje“. Taigi natūralu, kad ir šiandien naujausio koncepto parduotuvę norime pristatyti būtent „Megoje“. Juolab kad „Mega“ išsiskiria dideliu lankytojų ir pirkėjų srautu“, – sakė „Takko Fashion“ regiono pardavimų vadovė Beata Abramovičiūtė-Lukaševičienė.
Atsinaujinusioje „Takko Fashion“ parduotuvėje įrengtos erdvesnės ir patogesnės matavimosi kabinos, poilsio zona laukiantiesiems ir modernesnis apšvietimas. Tikimasi, kad visa tai užtikrins dar geresnę apsipirkimo patirtį.
Pasak PLC „Mega“ valdančios bendrovės „Harmony Property Management | Baltic RED“ rinkodaros vadovo Laimio Binderio, moderniausios Lietuvoje parduotuvės atidarymas rodo, kad „Mega“ yra patraukli vieta tarptautiniams prekės ženklams.
„Nuolat siekiame, kad mūsų lankytojai turėtų galimybę rinktis iš didelės prekės ženklų įvairovės. „Takko Fashion“ yra vienas iš jų – Europoje puikiai žinomas vardas, kuris savo istoriją „Megoje“ pradėjo net prieš du dešimtmečius. Dabar jis grįžta su moderniausia Lietuvoje parduotuve, suteikiančia dar daugiau komforto ir patogumo pirkėjams. Tai rodo, kad „Mega“ yra inovatyvi ir patikima vieta, kurioje tarptautiniai partneriai mato galimybes pristatyti naujausius savo konceptus“, – sakė L. Binderis.
B. Abramovičiūtės-Lukaševičienės teigimu, „Takko Fashion“ prekės ženklu pažymėtus drabužius yra pamėgusios šeimos, ieškančios kokybiškų ir stilingų drabužių už patrauklią kainą. Be to, pastebima, kad šią parduotuvę linkę rinktis ir atsakingi pirkėjai, kuriems rūpi aplinkosauga ir kurie nori būti tikri, kad jų perkami gaminiai buvo pagaminti socialiai atsakingai ir tvariai.
„Takko Fashion“ siūlo didelį pasirinkimą visai šeimai: nuo drabužių kūdikiams, vaikams ir paaugliams iki moteriškų bei vyriškų kolekcijų, didesnių dydžių (44–56) linijų moterims, apatinio trikotažo, aksesuarų, bižuterijos papuošalų. Šis parduotuvių tinklas taip pat garsėja ir savo madingais akcentais, kasdieniais „Basic“ drabužiais, sporto aprangos linija.
Atsinaujinusi „Takko Fashion“ parduotuvė duris atveria naujoje vietoje – ji įsikuria pirmame PLC „Mega“ aukšte, tarp „New Yorker“ ir „Reserved“ parduotuvių.
Spalio 18–19 d. į „Takko Fashion“ užsukę pirkėjai galės pasinaudoti 20 proc. nuolaida visoms prekėms. Ji galios tiek esamiems, tiek čia pat parduotuvėje naujai užsiregistravusiems VIP programos dalyviams.
Naujausi komentarai