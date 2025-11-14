„Maximoje“ 50 proc. nuolaida ne maisto prekėms: apsipirksite visose tinklo parduotuvėse

„Maximos“ atstovai pastebi, kad lapkritį vykstančių „Didžiųjų nuolaidų dienų“ metu pirkėjai ne tik pildo švaros, namų apyvokos, laisvalaikio ar gyvūnų prekių atsargas, bet ir iš anksto rūpinasi kalėdinėmis dovanomis bei dekoracijomis.
„Kad prieššventiniu periodu daugiau laiko skirtume sau ir artimiesiems, o švenčių laukimas netaptų lėkimu, šį savaitgalį naudinga užsukti į „Maximos“ parduotuves visoje Lietuvoje ir pasirūpinti Kalėdų atributais arba kitomis aktualiomis ne maisto prekėmis reikšmingai sutaupant. Nuolaidos bus taikomos daugiau nei 40 tūkst. skirtingų kategorijų prekių, tad pasirūpinti kalėdinėmis dovanomis galėsite pagal kiekvieno norus ir pomėgius: ne tik pigiau, bet ir sutaupant laiko artėjant šventėms“, – sakė Snieguolė Valiaugaitė, „Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorė.
Penktadienį–sekmadienį „Maximoje“ galima dvigubai pigiau įsigyti šventinių dekoracijų, dovanų pakavimo priemonių. 50 proc. nuolaida perkant dvi ar daugiau skirtingų arba vienodų ne maisto prekių taip pat taikoma:
- žaislams;
- gyvūnų prekėms;
- kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms;
- maisto ruošimo, serviravimo indams ir įrankiams, tekstilei;
- buitinei chemijai ir technikai;
- tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir servetėlėms;
- ir daugeliui kitų prekių.
Nuolaidos – ne tik „Akropolio“, bet visose „Maximos“ parduotuvėse
„Didžiųjų nuolaidų dienų“ metu norint pasinaudoti nuolaida ne maisto prekėms svarbu krepšelyje turėti daugiau nei vieną prekę, jų skaičius gali būti ir lyginis, ir nelyginis. Taip pat tai gali būti ir vienodos, ir skirtingos ne maisto prekės.
Pabrėžiama, kad norint pasinaudoti 50 proc. nuolaidomis nebūtina vykti į didelio formato „Maximos“ parduotuves. „Mažesnėse vieno ar dviejų X parduotuvėse taip pat galima rasti įvairiems poreikiams skirtų prekių – nuo buitinės chemijos, popieriaus gaminių, asmeninės higienos, kosmetikos priemonių iki prekių, tinkančių Kalėdų dovanoms“, – sakė S. Valiaugaitė.
Prekėms, kurios „Didžiųjų nuolaidų dienų“ metu yra pažymėtos raudonomis kainų etiketėmis, 50 proc. nuolaida, perkant dvi ar daugiau ne maisto prekių, nesuteikiama. Tai galioja ir mėlynas kainų etiketes turinčioms prekėms, kurioms taikoma įprasta kaina su „Ačiū“ kortele. Taip pat ir prekėms, kurios dalyvauja kitose akcijose (atskirų prekių ženklų ar grupių). Nuolaidos nesumuojamos. Daugiau apie „Didžiųjų nuolaidų dienas“ ir sąlygas rasite čia.
