Greitai atsidarysianti Kauno „Akropolio“ „Maxima“ paruošė puokštę staigmenų: bus akcijų ir atrakcijų

Iki Kauno „Akropolio“ „Maximos“ atidarymo likus vos kelioms dienoms pamažu aiškėja ir pirkėjų laukiančių pramogų bei kitos renginio detalės. Štai vienoje lankomiausių Kauno „Maximos“ parduotuvių nuo ketvirtadienio iki pat sekmadienio pirkėjus aptarnaus ir juos konsultuos gausus būrys, vienas kitą keičiančių, „Maximos“ bendraminčių, partnerių nuomonės formuotojų: Simona ir Jonas Nainiai, Indrė Bareikienė, Vaidotas Grincevičius-Whydotas, Gian Luca Demarco, Simona Bandita, Rolandas ir Ieva Mackevičiai, Karolis Tiškevičius, Orijus Gasanovas, Omantas Jokubaitis, Norbertas Liatkovskis ir turinio kūrėjų dueto „Nešvankiai“ narys Nedas Kybartas.
„Kiekvienas jų ne tik trumpam praplės šios „Maximos“ kolektyvo gretas, bet ir turės jiems paskirtą misiją, todėl jie pirkėjus aptarnaus ne tik kasoje, bet ir konsultuos skirtinguose parduotuvės skyriuose. Pavyzdžiui, sutikus Gian Luca Demarco ar Joną Nainį mėsos skyriuje, mūsų pirkėjai galės ne tik paprašyti paduoti jiems aktualią šviežios mėsos prekę, bet ir sulaukti vertingų patarimų. Tuo tarpu užsukus į atsinaujinusį kūdikių ir vaikų prekių skyrių bei jame sutikus dirbančius Rolandą Mackevičių ar Indrę Bareikienę bus galima sudalyvauti ir smagiose žaidynėse, kur greičiausiai reikiamą pirkinių krepšelį surinkę pirkėjai laimės prizų“, – atidarymo šventės pramogas detalizavo, tačiau, išlaikydama intrigą, jų visų iki galo neatskleidė S. Valiaugaitė.
Be to, „Maximos“ atstovė pabrėžia, kad atidarymo savaitgalį darbuotojų gretos prasiplės ne tik garsiais nuomonės formuotojais, bet ir administracijos darbuotojais, kurie į pagalbą parduotuvės kolegoms atskubės įgyvendindami vidinę iniciatyvą „Maximaniją“. Jie atsinaujinusioje parduotuvėje veiks dirbdami vaisių ir daržovių skyriuje, kasose.
Naudos – ir tėvams, ir vaikams
Atidarymo dieną saldžiomis dovanomis pirkėjai bus stebinami „Meistro kokybės“ meistrų pagamintais ir ką tik šviežiai iškeptais keksiukais – jų pirkėjams ketvirtadienį nemokamai bus išdalinti net keli tūkstančiai vienetų. Daugiau įvairiausių pramogų šventinį savaitgalį netruks nei vaikams, nei suaugusiems. Atidarymo dieną – ketvirtadienį – ir penktadienį nuo 15 iki 19 val. parduotuvės prieigose veiks vaikų zona, kurioje mažaisiais lankytojais pasirūpins animatoriai, vyks įvairios edukacijos.
„Tikimės, kad šios veiklos bus ne tik įtraukios ir pasirodys smagios, bet ir tuo pačiu padės šiek tiek sušvelninti pasiruošimo mokyklai nerimą. Atsinaujinusioje parduotuvėje vyks „Mokyklinė mugė“, kur bus galima vienoje vietoje rasti ne tik itin platų mokyklai būtinų prekių asortimentą, bet ir pasiruošti naujiems mokslo metams reikšmingai pigiau, mat čia iki pat rugsėjo 10 dienos kanceliarinėms prekėms suteikiama 60 proc. nuolaida“, – sakė „Maximos“ atstovė.
Gausa nuolaidų ir loterija
Ypatingų kainų pasiūlymų, skirtų tik šios Kauno „Akropolio“ „Maximos“ pirkėjams, bus ir dar daugiau – pasinaudoti jais sugrįžę klientai galės šviežių vaisių ir daržovių skyriuje, džiuginančiame savo asortimento gausa, taip pat duonos ir bandelių, į kurį prekės atkeliauja tiesiai iš krosnies, sveriamos mėsos skyriuje, kurio vitrinose – tik šviežia lietuviška mėsa bei tik prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvėse siūloma kiauliena, užauginta be antibiotikų, ir, žinoma, gausiame „Meistro kokybės“ skyriuje, kuris kasdien pirkėjus džiugina šviežiais gaminiais ir „Maximos“ meistrų kurtais receptais.
Atsinaujinusios parduotuvės proga čia net penkiomis dienomis anksčiau startuoja pirkėjų pamėgta „Švaros mugė“, kada daugeliui švaros priemonių suteikiama iki 50 proc. nuolaida. Taip pat išskirtinai tik šios „Maximos“ pirkėjams iki rugsėjo 1 d., perkantiems dvi ar daugiau prekių, bus suteikiama 40 proc. nuolaida šių kategorijų prekėms: tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms; gyvūnų prekėms; knygoms.
Susipažinti su laukiančiais ypatingais kainų pasiūlymais galima jau dabar, vartant virtualų atnaujintai Kauno „Maximos“ parduotuvei parengtą leidinį: https://www.maxima.lt/leidiniai/atidarymas-x944.
„Taip pat iki rugsėjo 1 d., pirkėjai, apsiperkantys su „Ačiū“ kortele, dalyvaus loterijoje, kurioje net 200-ams laimingųjų kiekviena pirkinių krepšelyje esanti prekė kainuos po 1 centą, o didžiausia suteikiama nuolaida sieks net 100 eurų“, – pridūrė S. Valiaugaitė.
Primenama, kad Kauno „Akropolyje“ moderni trijų X formato „Maxima“ atsidarys rugpjūčio 28 dieną, kur 9 val. pirkėjų lauks šventinis atidarymo tortas.
