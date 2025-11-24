Pirkėjai stebisi: šios žuvies turguose – nė kvapo

Klaipėdos turgavietėje žuvų netrūksta.
„Dabar pagrinde eina starkis – starkis, Baltijos plekšnė, o kitokių nelabai gauname“, – pasakojo turgaus prekeivė Indrė Zmitruchina.
Tačiau vienos žuvies tikrai stinga – agurkais kvepiančių stintų.
„Pernai spalio mėnesį jau galėjome pirkti. O dabar – lapkritis eina į pabaigą. Vienas dalykas – vėjuoti orai, kitas – nėra šaltuko. Tačiau tikimės, kad kitą savaitę atsiras šaltukas ir stintą jau bus galima pirkti“, – teigė turgavietės direktorius Viačeslav Karmanov.
Turgavietės vadovas primena, kokia svarbi ši maža žuvelė.
„Visi ruošiamės Kalėdoms. Kitą savaitę Klaipėdoje bus įžiebta eglutė, o neatsiejama šventinio stalo dalis – žuvytė. Tačiau, deja, stintos turguje nėra“, – sakė V. Karmanov.
Kai kurie pirkėjai taip pat pasiilgo stintų kvapo.
„Pasigedome stintos ir normalių kainų“, – komentavo pakalbintas vyras.
Žuvų pardavėjai pasakoja, kad pirmąsias stintas ant prekystalių kasmet dėliodavę jau lapkričio viduryje.
„Stintų dar reikėtų palaukti iki pirmojo šaltuko. Turėjome praeitą savaitę porą kilogramų – tai užkvipo visa salė“, – pasakojo I. Zmitruchina.
Už kilogramą pirmųjų stintų prekybininkai ir šiemet, ir pernai prašė 12 eurų. Nors tikėtasi, kad vėliau jos pigs, taip nenutiko – kaina buvo pakilusi iki 14 eurų.
Tuo tarpu žvejai juokauja, kad stintos į orus „dairo pasidairydamos“.
„Temperatūra – o žuvelė tą labai jaučia“, – sakė pašnekovas.
Klaipėdos universiteto mokslininkai kartu su kolegomis užsienyje tiria, kur dingo stintos. Jie sako, kad stintų mažėjimas – klimato šiltėjimo padarinys. Šylantis vanduo žuvelėms tampa netinkamas, nes jos mėgsta šaltį. Dabar stintos esą labiau buriuojasi šiaurinėje dalyje – Suomijos įlankoje, ir rečiau plaukia neršti į pietus.
