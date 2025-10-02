Po rašinio – išmokų auditas

Prieš mėnesį dienraštis atskleidė, kokio dydžio premijomis praėjusių metų pabaigoje buvo pamalonintas Suaugusiųjų gimnazijos vadovas ir kai kurie darbuotojai („Mokyklos direktoriui – rekordo verta premija“, „Klaipėda“, 2025 09 02).
Miesto savivaldybės Kontrolės komitete savivaldybės kontrolierė Daiva Čeporiūtė patvirtino, kad pradėtas darbo užmokesčio fondo planavimo ir naudojimo švietimo įstaigose auditas, tačiau neįvardijo, kurios įstaigos bus tiriamos.
Neoficialiais duomenimis, solidžiomis kalėdinėmis premijomis pamalonintos Suaugusiųjų gimnazijos taip pat laukia išsamus patikrinimas.
„Mes peržiūrėjome visas 86 švietimo įstaigas, šiandien jau atlikome jų atranką ir vertinimui atsirinkome 26 pagal tam tikrus kriterijus. Atsižvelgėme į darbo užmokesčio fondą, patvirtintų ir laisvų etatų santykį, išmokėtų premijų ir pareiginės algos santykį, nepanaudotą darbo užmokesčio fondą, vieno darbuotojo premiją ir dirbusių bei atleistų mokytojų padėjėjų santykį. Kaip girdėjote, žiniasklaidoje nuskambėjo ne viena situacija, kai įstaigose yra netinkamas darbo užmokesčio planavimas“, – Kontrolės komiteto nariams teigė savivaldybės kontrolierė D. Čeporiūtė.
Anot jos, šiais metais dėl švietimo įstaigų darbo užmokesčio planavimo buvo gautas ir skundas, kurio pagrindu, įsivertinus rizikas, bus atliekamas auditas.
Auditas bus labai plačios apimties, jį planuojama baigti 2026 m. kovo mėnesį.
Šiuo metu, pasak kontrolierės, yra padaryta įstaigų atranka.
Atrankos metu siekta, kad audito procedūros būtų atliktos skirtingo tipo švietimo įstaigose.
Patikrinimui pasirinkta 12 ikimokyklinio ugdymo įstaigų, viena mokykla-darželis, 10 progimnazijų, gimnazijų ir pagrindinių mokyklų, dvi neformaliojo švietimo įstaigos ir viena švietimo pagalbos įstaiga.
Naujausi komentarai