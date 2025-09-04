Prabėgusi vasara: orai nedžiugino

Trūko saulėtų dienų
Daugelis keiksnoja praėjusią vasarą, nes nebuvo karštų dienų ir gausiai lijo.
Anot sinoptikų, nebus klaidos šią vasarą įvardijus bene prasčiausia per pastaruosius aštuonerius metus.
2025 m. vasaros sezono kritulių kiekis Lietuvoje vidutiniškai siekė 275,6 mm, o tai yra penktadaliu daugiau už vasaros vidurkį.
Ir nors šiemet vasara buvo išties lietinga, ji kritulių kiekiu nusileido 1978 m. vasarai ir todėl nepateko tarp dešimties lietingiausių vasarų nuo 1961 m.
Birželis buvo drėgnesnis už daugiametį vidurkį, o rugpjūtis – sausesnis.
Tačiau drėgnumu ypač išsiskyrė liepa, kai iškrito net 168 proc. liepos kritulių normos.
Ir tai buvo trečia drėgniausia liepa nuo 1961-ųjų.
Šių metų vasaros sezonas pasižymėjo mažesne už vidutinę saulės spindėjimo trukme.
Anot meteorologų, Lietuvoje vidutiniškai saulės spindėjimo trukmė siekė 688 val., o tai yra 16 proc. mažiau nei daugiametė norma (818 val.).
Birželį siautė vėjai
2025 m. birželis buvo vėsesnis, drėgnesnis, labiau vėjuotas ir pasižymėjo didesniu šviesiojo paros laiko debesuotumu nei įprasta.
Tokius orus lėmė į vidurio Europą nusidriekęs Azorų anticiklono gūbrys, kuris blokavo Atlanto ciklonų kelią ir nukreipė juos link šiaurinės Skandinavijos ir toliau į Rytų Europą.
Dėl to Lietuvą pasiekė daugiau Atlanto ciklonų, kurie lėmė vėsesnius, drėgnesnius, labiau debesuotus bei labiau vėjuotus, nei įprasta, orus.
Šių metų birželis tapo labiausiai vėjuotu nuo 1994 m.
Birželio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje siekė 15,4 laipsnio Celsijaus, tai yra puse laipsnio mažiau nei daugiametis vidurkis.
Kritulių prasme šių metų birželis buvo drėgnesnis už vidurkį. Šių metų birželį iškrito 81,2 mm kritulių, tai yra 19 proc. daugiau už daugiametį vidurkį (68 mm).
Saulė tą mėnesį spindėjo 41 valandą arba 15 proc. trumpiau (236,1 val.) už vidurkį (277 val.).
Liepą – rekordas
Šių metų liepa, kitaip nei birželis, buvo puse laipsnio Celsijaus šiltesnė už daugiametį vidurkį.
Jos vidutinė oro temperatūra Lietuvoje siekė 18,8 laipsnio.
Liepą taip pat buvo užfiksuotas vienintelis šią vasarą šilčiausios dienos rekordas, kai liepos 3 d. oro temperatūra Druskininkuose pasiekė net 35,6 laipsnio Celsijaus.
Tai aukščiausia užfiksuota oro temperatūra Lietuvoje per pastaruosius šešerius metus.
Kritulių požiūriu šių metų liepa buvo labai drėgna, kadangi iškrito net 141,4 mm kritulių, o tai yra net 68 proc. daugiau už daugiametį vidurkį (84 mm).
Tai jau antra iš eilės liepa, kuri pasižymėjo ypač dideliu kritulių kiekiu.
Saulė liepą spindėjo 217 valandų, beveik ketvirtadaliu, t. y. 66 valandomis, trumpiau už daugiametį vidurkį.
Visi liepos dešimtadieniai pasižymėjo didesniu už įprastą šviesiojo paros laiko debesuotumu.
Neįprastai vėsus rugpjūtis
Šių metų rugpjūtis buvo reikšmingai vėsesnis nei įprasta.
Jo vidutinė oro temperatūra Lietuvoje siekė 16,4 laipsnio Celsijaus, tai yra 1,2 laipsnio mažiau nei daugiametis vidurkis.
Tai buvo antras vėsiausias XXI a. rugpjūtis.
Kritulių prasme 2025 m. rugpjūtis buvo sausesnis už vidurkį.
Šių metų rugpjūtį iškrito 53 mm kritulių, o tai yra mažiau už daugiametį vidurkį (77 mm).
Kaip ir ankstesniais šio vasaros sezono mėnesiais, saulė rugpjūtį taip pat spindėjo trumpiau už daugiametį vidurkį.
Šį mėnesį ji spindėjo 22 valandomis arba 9 proc. trumpiau (235,6 val.) už daugiametį rugpjūčio vidurkį (258 val.).
Ir nors šią vasarą buvo mažiau saulės ir daugiau lietaus, būsimos prognozės guodžia – rugsėjo pirmasis dešimtadienis turėtų būti vasariškai šiltas.
