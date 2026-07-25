 Prezidentas pagerbė žuvusiuosius jūroje

Prezidentas pagerbė žuvusiuosius jūroje

2026-07-25 23:14
ELTOS inf.

Prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja ponia šeštadienį Klaipėdoje dalyvavo žuvusiųjų jūroje pagerbimo ceremonijoje, Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų laive „Skalvis“ (M53).

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Kaip pranešė Prezidentūra, ceremonijos pradžią pažymėjo NATO oro gynybos misiją Baltijos šalyse vykdančių Rumunijos karinių oro pajėgų naikintuvų skrydis virš laivų rikiuotės.

Ceremonijoje, kurioje dalyvavo daugiau nei 10 laivų, iš Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų laivo „Skalvis“ į Baltijos jūrą nuleisti vainikai, taip pagerbiant iš jūros negrįžusius žmones, kurie savo gyvenimus paaukojo garsindami Lietuvą, kurdami jūrinės valstybės pamatus ir puoselėdami šalies jūreivystės istoriją. Žuvusieji jūroje pagerbti tylos minute.

Tai – viena seniausių Jūros šventės tradicijų, gimusi 1934 metais.

Iš laivo „Skalvis“ į Baltijos jūrą buvo nuleisti prezidento, Vyriausybės, Krašto apsaugos ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Lietuvos kariuomenės, užsienio ambasadų, Klaipėdos miesto savivaldybės, Klaipėdos jūrų uosto, universitetų vainikai.

 
Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
pagerbė žuvusiuosius jūroje
Klaipėda

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Komentarai

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Komentarai

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Jaunalietuviai
Ar jau atvyko Lietuvos nupirktos "Himars" sistemos? Ką įsigijo strateginių objektų apsaugojimui nuo balistikos? Ar dronų siena paruošta? Tokių alavinių kareivėlių vaidyba už 5 procentus BVP mums nereikalinga. Kur ginklai?
1
0
ziurkes LT
Sitie pridurkai ,,pagerbe,, zuvusius jureivius is geldos PRIRISTOS prie krantines. I D I O T A I.
2
0
Vogimo viršūnė
Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 5 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę? Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti. Pensijos eurais : Prancūzija – 2012 Ispanija – 1829 Estija- 820 Lietuva – 650 Infoclaud. lt
5
0
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