Prezidentas pagerbė žuvusiuosius jūroje

Kaip pranešė Prezidentūra, ceremonijos pradžią pažymėjo NATO oro gynybos misiją Baltijos šalyse vykdančių Rumunijos karinių oro pajėgų naikintuvų skrydis virš laivų rikiuotės.
Ceremonijoje, kurioje dalyvavo daugiau nei 10 laivų, iš Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų laivo „Skalvis“ į Baltijos jūrą nuleisti vainikai, taip pagerbiant iš jūros negrįžusius žmones, kurie savo gyvenimus paaukojo garsindami Lietuvą, kurdami jūrinės valstybės pamatus ir puoselėdami šalies jūreivystės istoriją. Žuvusieji jūroje pagerbti tylos minute.
Tai – viena seniausių Jūros šventės tradicijų, gimusi 1934 metais.
Iš laivo „Skalvis“ į Baltijos jūrą buvo nuleisti prezidento, Vyriausybės, Krašto apsaugos ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Lietuvos kariuomenės, užsienio ambasadų, Klaipėdos miesto savivaldybės, Klaipėdos jūrų uosto, universitetų vainikai.
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(be temos)
(be temos)