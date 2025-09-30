Prie pat karinio dalinio – dronas: per sekundę informaciją perdavėme kariškiams

Užsirašė numerius
Incidentas fiksuotas Paupių kvartale. Gyventojai droną pastebėjo Obelų gatvėje, o ji yra visiškai šalia Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ dalinio.
„Gyventojas pranešė, kad pastebėjo droną, užfiksavo jį paleidusių asmenų automobilio numerius ir net paklausė jų, ką jie čia daro? Buvo atsakyta, esą turi leidimą. Tačiau mes juk nežinome, turi ar neturi leidimą ir kas tie žmonės. Per sekundę informaciją perdavėme kariškiams“, – pasakojo Paupių seniūnaitė Rasa Arcišauskienė.
Moteris pripažino, kad tiek jai, tiek kitiems kilo įtarimų, ko dairytasi iš oro?
„Juk čia pat karinis dalinys. Virš jo yra draudžiama skraidyti. O ir kas tokius leidimus skraidyti dalina? Spėju, kad nedalina kariškiai tokių leidimų“, – svarstė moteris.
Diversijų neleis
Seniūnaitė pripažino, kad su kaimynystėje įsikūrusiais kariškiais bendruomenė puikiai sutaria.
„Jie dalyvauja mūsų renginiuose, visur juos kviečiame. O jie mums net žolę nupjauna“, – pastebėjo R. Arcišauskienė.
Moteris mano, kad tokiu laikotarpiu perteklinių pranešimų nebūna.
Per sekundę informaciją perdavėme kariškiams.
„Negalime leisti, kad dar kokių diversijų nutiktų. Jei kilo įtarimas, geriau pranešk. Jei nepasitvirtins, nieko tokio. O gal pamoka kitiems bus. Šiais laikais daug kas turi įvairių dronų, pramogoms naudoja. Bet ir jų nevalia šalia karinio dalinio kelti. O iš kur mums žinoti, kokie ten kėslai?“ – svarstė moteris.
Grėstų atsakomybė
Seniūnaitė kėlė klausimą dėl neskraidymo zonų informacijos trūkumo.
„Mėginau ieškoti informacijos internete. Tikrai painiava. Vieni žemėlapiai nurodo, kad kone visa Klaipėda yra neskraidymo zona. O kai kur radau, kad yra uosto zona, kur esą galima skraidyti. O kaip yra iš tikrųjų?“ – klausė R. Arcišauskienė.
Bepiločiais orlaiviais draudžiama skraidyti oro uostų ir oro uostų eismo zonose, virš strateginės reikšmės objektų, pasienio ir kitose ribojamose zonose.
Skristi jose galima tik gavus draudžiamos zonos savininko leidimą.
Neturint leidimo skraidyti oro uostų teritorijose, tokie skrydžiai laikomi šiurkščiu skrydžių saugos pažeidimu. Už tokį pažeidimą pirmą kartą skiriama bauda, antrą kartą – bauda ir privalomas bepiločio orlaivio konfiskavimas.
Civilių negali sulaikyti
Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ vadovybės štabo viršininkas Elvinas Seira tikino, kad pilietiški kaimynai kariškiams itin svarbūs.
„Labai puiku, kad gyventojai praneša ir kad jie yra pilietiški“, – už pranešimą gyrė štabo viršininkas.
Kariškiai informavo, kad dronas buvo keltas už dalinio ribų, todėl jie neturėjo teisės tikrinti civilių asmenų, esančių gyvenamojoje teritorijoje.
Brigados atstovė Monika Dilkė telefonu „Klaipėdai“ paaiškino, kad dronas į dalinio teritoriją neįskrido, incidentų nefiksuota.
Ūžė ir naktį
Prieš kurį laiką Žvejybos uosto rajono gyventojai taip pat teigė, kad naktį girdėjo skrendančio drono garsus. Tačiau kas ir kodėl naktį skraidė, iki šiol yra neaišku.
Praėjusią savaitę žmonės aktyviai aptarinėjo policijos darbą Palangos kelyje, ties Jakų žiedine sankryža. Ten buvo keltas dronas, stebėti srautai.
Paaiškėjo, kad dronu Jakų žiedinėje sankryžoje buvo užfiksuoti septyni pažeidimai dėl ištisinės linijos kirtimo.
Visais atvejais pradėtos administracinės teisenos. Didžiausia vairuotojams gresianti atsakomybė už tokio pobūdžio pažeidimą yra bauda nuo 450 iki 550 eurų bei teisės vairuoti transporto priemonę atėmimas nuo vienerių iki dvejų metų.
