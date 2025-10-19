Dronas smogė Rusijos Orenburgo dujų perdirbimo gamyklai

Pažymima, kad Ukrainos dronai atakavo Orenburgo dujų perdirbimo gamyklą ir iš dalies apgadino gamyklos infrastruktūrą.
„Dėl drono smūgio viename iš cechų kilo gaisras. Likviduoti padarinių buvo išsiųstos visos gelbėjimo tarnybos“, – rašė srities gubernatorius. Pasak jo, nė vienas darbuotojas nenukentėjo, miestui joks pavojus negresia.
Orenburgo dujų perdirbimo gamykla yra didžiausias pasaulyje dujų chemijos kompleksas, kurio pajėgumai siekia 37,5 mlrd. kubinių metrų dujų per metus, pranešė BBC.
Anksčiau buvo pranešta, kad penktadienį, spalio 17 d., įvyko sprogimas Sterlitamako karinėje gamykloje Rusijos Baškortostano respublikoje, per jį žuvo trys žmonės.