Turkijos žiniasklaida praneša apie dar vieną šalyje rastą droną

Keli nepriklausomi televizijos tinklai ir laikraštis „Cumhuriyet“ pranešė, kad dronas buvo aptiktas tuščiame lauke netoli Balikesyro miesto, esančio maždaug už trijų valandų kelio į pietvakarius nuo Stambulo.
Turkijos valdžios institucijos į šią naujieną dar nesureagavo, tačiau transliuotojai „Halk TV“ ir „Haberturk“ skelbė, kad dronas buvo nugabentas analizei į Ankarą.
Cituodamos ūkininkus, kelios žiniasklaidos priemonės nurodė, kad šis dronas tikriausiai nukrito prieš kelias dienas.
Incidentas – jau trečias toks nuo pirmadienio – užfiksuotas po to, kai Turkija perspėjo tiek Rusiją, tiek Ukrainą neleisti jų karui išplisti kitur regione.
Valdžios atstovai dėl penktadienį netoli Izmito miesto, esančio maždaug už 30 kilometrų į pietus nuo Juodosios jūros, rasto bepiločio kaltino Rusiją.
„Šiandien (penktadienį) rastas bepilotis orlaivis, kuris, remiantis pirminiais duomenimis, manoma, yra Rusijoje pagamintas „Orlan-10“ tipo (dronas), naudojamas žvalgybos ir stebėjimo tikslais“, – skelbė Vidaus reikalų ministerija.
Pirmadienį Turkija numušė droną, kuris prarado kontrolę artėdamas prie jos oro erdvės iš Juodosios jūros.
Prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas (Redžepas Tajipas Erdohanas) perspėjo nepaversti Juodosios jūros „konfrontacijos zona“ tarp Rusijos ir Ukrainos.
