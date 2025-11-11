Rumunija pranešė apie „atsitiktinį“ Rusijos drono įsiveržimą

„Naktį iš lapkričio 10-osios į 11 d. Rusijos Federacija surengė naujus oro antskrydžius prieš Ukrainos uostus prie Dunojaus“, – sakoma antradienį paskelbtame Rumunijos gynybos ministerijos pranešime.
„Ukrainoje prie Dunojaus, Izmailo uosto rajone, užregistruota daug sprogimų“, – sakoma jame.
Ministerija teigė „buvusi informuota apie orlaivio smūgį į žemę Grindu rajone, maždaug už penkių kilometrų į pietus nuo sienos". Į įvykio vietą nuvyko karinės komandos ir pranešė apie galimas drono skeveldras, sakoma jos pranešime.
Vėliau N. Danas žurnalistams sakė, kad tai buvo atsitiktinis drono sudužimas ir pridūrė, jog taip jau buvo nutikę ir anksčiau.
Spalio mėnesį Europos Sąjunga pasmerkė „Maskvos eskalaciją“ po virtinės Europos oro erdvės pažeidimų, priskirtų Rusijos orlaiviams. Be Rumunijos ir Lenkijos, kurios ribojasi su Ukraina, Estija, Danija ir Vokietija taip pat apkaltino Kremlių siunčiant dronus į jų oro erdvę.
Nuo spalio 20 d. Rumunijoje vyksta NATO brigados greitojo dislokavimo pratybos, jos baigsis ketvirtadienį.
Praėjusį mėnesį Jungtinės Amerikos Valstijos paskelbė mažinančios savo karių skaičių Europos rytiniame flange, iš Rumunijos išves beveik 700 iš 1700 šalyje dislokuotų Amerikos karių.
Rugsėjį po dronų įsiveržimo Rumunija iškvietė Rusijos ambasadorių. Vasario mėnesį Bukareštas priėmė įstatymą, leidžiantį numušti šalies oro erdvę pažeidusius dronus.
