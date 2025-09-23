Estija: Rusija ne tik pažeidė šalies oro erdvę, bet ir melavo apie incidentą

Užsienio reikalų ministras paragino tarptautinę bendruomenę daryti spaudimą Rusijai, kad ši nutrauktų daugiau nei trejus metus trunkančią plataus masto invaziją į Ukrainą, taip pat jos keliamą grėsmę taikai ir saugumui.
Pasak ministro, Estija pirmadienį JT Saugumo Tarybos posėdyje, sušauktame po penktadienio incidento, kai Rusijos naikintuvai pažeidė estų oro erdvę, sulaukė plataus palaikymo – prie šalies pareiškimo prisijungė 50 valstybių ir Europos Sąjunga (ES).
Trys Rusijos MiG-31 naikintuvai penktadienį pažeidė Estijos oro erdvę virš Suomijos įlankos. ES ir NATO pasmerkė tai kaip naują pavojingą provokaciją, tačiau Maskva tai neigė.
NATO oro gynybos paramos misijai Baltijos šalyse priskirti Italijos F-35 naikintuvai kartu su Švedijos ir Suomijos aviacija buvo pakelti perimti Rusijos naikintuvus ir juos įspėti.
Pirmadienį Rusija neigė, kad jos lėktuvai pažeidė NATO oro erdvę, ir perspėjo, kad tokius kaltinimus pateikiančios šalys rizikuoja „padidinti įtampą“.
M. Tsahkna pareiškė, kad penktadienio incidentu Rusija – nuolatinė JT Saugumo Tarybos narė – akivaizdžiai ir neatsakingai pažeidė Estijos suverenitetą ir teritorinį vientisumą, JT Chartiją bei tarptautinę teisę.
„Šiandien esame čia, JT Saugumo Taryboje, nes Estijos oro erdvės pažeidimas rūpi ne tik Estijai, bet ir visai tarptautinei bendruomenei. Tai yra platesnio Rusijos veiksmų modelio dalis, apimanti jau ketvirtus metus trunkantį agresyvų karą prieš Ukrainą ir NATO valstybių narių sienų pažeidimą“, – sakė estų ministras, turėdamas omenyje Rusijos neseniai įvykdytus Lenkijos ir Estijos oro erdvės pažeidimus.
„Pavojingas Rusijos elgesys negali ir neturi būti toleruojamas, nes jis ne tik rimtai pakenktų JT Chartijai ir tarptautinei teisei, bet ir sukurtų itin pavojingą precedentą, skatindamas tolesnę agresiją, didindamas regioninę ir pasaulinę įtampą ir galiausiai keldamas grėsmę taikai ir saugumui visame pasaulyje“, – pabrėžė jis.
„Dar kartą raginu Rusijos Federaciją nedelsiant nutraukti agresijos karą prieš suverenią Ukrainą, laikytis savo įsipareigojimų pagal JT Chartiją ir nutraukti visas provokacijas bei grasinimus kaimyninių šalių suverenitetui ir teritoriniam vientisumui“, – tęsė M. Tsahkna.
