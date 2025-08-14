 Prie poliklinikos – balti dūmai

Prie poliklinikos – balti dūmai

2025-08-14 16:30
Klaudija Audickaitė

Šalia Klaipėdos miesto poliklinikos praeivių dėmesį patraukė netikėtas reginys – keletas paauglių dienos metu nusprendė pažaisti su gesintuvu.

Nuostaba: paaugliai susigalvojo naują pramogą – viešoje vietoje siautė iš gesintuvo į orą purkšdami jo turinį. / Vaizdo įrašo stop kadras

Klaipėdietė Inga viešai pasidalijo nuostabą keliančiu vaizdu – neįprastu būdu siautėjančiais paaugliais.

Įraše matyti, kaip trys vaikai, panašu, panaudoję gesintuvą, lakstė šaligatviu, leisdami vienas į kitą baltus dūmus.

„Duokite paaugliams pasidžiaugti vaikyste – kada jiems pasidžiaugti, jeigu ne dabar?“ – retoriškai klausė šį vaizdelį pažiūrėjęs klaipėdietis Robertas.

Nors kai kurie miestiečiai paauglių veiksmus vertino su humoru, kiti piktinosi, kad tokios „linksmybės“ gali sukelti pavojų tiek patiems jaunuoliams, tiek aplinkiniams, ypač tada, jeigu veiksmas vyksta judrioje vietoje, kur važinėja daug automobilių.

„Beržinės košės jiems reikia, o ne gesintuvo rankoje“, – griežtai apibendrino dar vienas klaipėdietis.

Nors tai gali pasirodyti kaip paprastos ir niekam netrukdančios šėlionės, akivaizdu, kad niekada negalima žinoti, kada ekstremaliau elgiantis nutiks nelaimė.

