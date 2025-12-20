 Priekulėje – prakartėlės atidarymo šventė

Priekulėje – prakartėlės atidarymo šventė

2025-12-20 11:56 klaipeda.diena.lt inf.

Penktadienį priekuliškiai rinkosi į jakų renginį – atidengta pačių miestelio žmonių rankomis sukurta prakartelė.

„Priekulėje įvyko jaukus prakartėlės šventinimas prie Priekulės giedančio fontano.

Prakartėlę pašventino kunigas Olijandas Jurevičius, o skambėjusios ansamblio „Soli Deo“ giesmės kvietė sustoti, įsiklausyti ir pabūti kartu“, – džiaugėsi Priekulės meno ir kultūros centro atstovai.

Kalėdinėmis dekoracijomis nušvitusią Priekulę šiais metais būtina aplankyti.

Miestelio centre papuošta aukščiausia Lietuvoje kalėdinė eglė. Tai – 23 metrų aukščio gyva, Priekulėje auganti eglė, kuri tapo Kalėdų simboliu.

Šiame straipsnyje:
Priekulė
Olijandas Jurevičius
prakartėlė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų