Priekulėje – prakartėlės atidarymo šventė

„Priekulėje įvyko jaukus prakartėlės šventinimas prie Priekulės giedančio fontano.
Prakartėlę pašventino kunigas Olijandas Jurevičius, o skambėjusios ansamblio „Soli Deo“ giesmės kvietė sustoti, įsiklausyti ir pabūti kartu“, – džiaugėsi Priekulės meno ir kultūros centro atstovai.
Kalėdinėmis dekoracijomis nušvitusią Priekulę šiais metais būtina aplankyti.
Miestelio centre papuošta aukščiausia Lietuvoje kalėdinė eglė. Tai – 23 metrų aukščio gyva, Priekulėje auganti eglė, kuri tapo Kalėdų simboliu.
