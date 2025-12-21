Prieš metų šventes – sujudimas dėl grožio

Gruodį – brangiau
Uostamiesčio grožio paslaugų rinkoje pastaraisiais metais fiksuojamas kainų kilimas. Būtent prieš šventes dalis meistrų paprastai nežymiai kelia paslaugų kainas.
Taikos prospekte dirbanti kosmetologė Ieva (tikrasis vardas ir pavardė redakcijai žinomi – I. K.) teigė, kad kainos gali skirtis, nes skiriasi meistrų patirtis, naudojamos priemonės, darbo tempas.
„Pavyzdžiui, kojų depiliacija pas vieną meistrę gali kainuoti apie 20 eurų, pas kitą – 25 ar daugiau. Tas pats galioja ir kitoms zonoms. Pažastų depiliacija dažniausiai kainuoja 8–12 eurų, rankų – apie 12–18 eurų. Skiriasi kiekvieno priemonės, technika, darbo tempas. Per pastaruosius metus kainos kilo nežymiai – apie 3–5 eurus, priklausomai nuo kūno zonos, kurią norima depiliuoti. O kainų kilimo priežastys labai paprastos – pabrango profesionalūs vaškai, vienkartinės priemonės, pirštinės, dezinfekcija, patalpų nuoma“, – neslėpė Ieva.
Anot pašnekovės, prieš šventes grožio paslaugų paklausa smarkiai išauga, o dėl kainų kėlimo kiekvienas meistras sprendžia pats.
„Dėl didesnio darbo krūvio, streso ir paskutinės minutės atšaukimų meistrės dažnai taiko šventinius įkainius arba prašo avanso. Nors ne visos kelia paslaugų kainas, bendra tendencija rinkoje rodo, kad gruodžio pabaigoje paslaugos dažniausiai būna vis dėlto brangesnės“, – pastebėjo Ieva.
Chaosas – gruodžio 31-ąją
Visažistė Karolina (tikrasis vardas ir pavardė redakcijai žinomi – I. K.), dirbanti viename Herkaus Manto gatvėje esančių grožio salonų, pasakojo, kad chaotiškiausia metų diena – gruodžio 31-oji.
„Iki gruodžio 31 dienos makiažo kaina būna apie 50–55 eurus, bet būtent tą dieną visada imu brangiau – 60 eurų. Šįmet prašau ir avanso. Prašau klienčių pervesti 20 eurų iš anksto ir iškart pranešu, kad avansas negrąžinamas, net jei vizitas atšaukiamas dėl kokios nors priežasties. Kodėl? Nes gruodžio 31-ąją būna tikras chaosas – labai sudėtinga su užrašymais, vienos užsirašo, kitos išsibraukia, tenka perrašinėti vizitus. Tad nusprendžiau būti griežta: nesvarbu, ar atšaukia savaitę ar dieną prieš, avanso negrąžinsiu. Jau geriau užsirašysiu dvi klientes po 60 eurų, bet galėsiu ramiai padirbėti ir pasiruošti šventei, pabūti su šeima“, – tikino Karolina.
Anot jos, yra meistrų, kurie nekėlė kainų šiemet, bet tai daryti planuoja kitąmet. Pavyzdžiui, viename salonų antakių laminavimas kainavo 30 eurų, o nuo 2026-ųjų kaina bus 35 eurai.
„Pas mane antakių dažymo kaina pakilo praėjusiais metais, tad šiemet nekėliau. Tačiau šiemet pakilo makiažo kaina. Kainuodavo apie 45–50 eurų, o šiais metais kaina siekia 50–55 eurus. Antakių kainos Klaipėdos centre vidutiniškai siekia 18 eurų, o pietinėje Klaipėdos pusėje viskas pigiau – nuo procedūrų iki nuomos kainų, tad ten ta pati antakių dažymo paslauga gali kainuoti tik 14–15 eurų“, – teigė visažistė.
Makiažo kainų painiava
Pasak vizažistės Karolinos, apskritai makiažo paslaugų kainos Klaipėdoje stebina, nes jos gali varijuoti nuo 25 iki net 100 eurų.
„Visiška painiava. Plaukų kirpimas gali skirtis keliais eurais, o makiažas – keliomis dešimtimis eurų. Be to, makiažo kainą sunku kelti. Turi pagerinti paslaugos kokybę naujomis priemonėmis, išklausyti kursus. Klaipėdoje nemaža dalis specialistų makiažus daro ir už 30–35 eurus. Jei ta pati vizažistė daro ir makiažą, ir šukuoseną, už abi paslaugas ima 50–60 eurų, o pas mane vien už makiažą – 55 eurai. Socialiniuose tinkluose pilna specialistų, kurie siūlo už mažesnę sumą, o kad klientas ateitų ir mokėtų 50 eurų, meistrė turi turėti tam tikrą vardą, nes kitaip klientai eis pas tuos, kurie daro už mažiau“, – pastebėjo Karolina.
Moka 300 eurų daugiau
Anot specialistų, patalpų nuomos kainos skiriasi priklausomai nuo vietos. Uostamiesčio centre dirbantys meistrai už patalpų nuomą per mėnesį sumoka 500 eurų, o pietinėje pusėje – iki 300 eurų.
„Kai pasakau kolegėms, kurios dirba pietinėje miesto dalyje, kiek aš moku už nuomą centre, dažnai nustemba. Aš, kaip vizažistė, moku 300 eurų, kirpėjos – 500 eurų. Esu buvusi ir kituose salonuose bei kirpyklose Klaipėdos centre. Nors aplinka ne itin išskirtinė, už nuomą prašo 400–500 eurų. Tai tikrai yra daug. O pietinėje dalyje nuoma dažniausiai siekia 250–300 eurų. Dėl didesnių nuomos kainų centre automatiškai brangsta ir paslaugų kainos. Kai kas sako, kad grožio meistrai daug uždirba ir vartosi piniguose. Tokios frazės man kelia juoką. Iš to pragyvename, bet tikėtis milžiniškų pinigų nereikėtų. Nebent kalbėtume apie specialistus, kurie vien už plaukų dažymą ima po 200–250 eurų“, – pasakojo Karolina.
Kainų skirtumą lemia lytis?
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės patarėjas Marius Morkevičius teigė, kad kartais paslaugų teikėjai taiko tam tikras nuolaidas ar kainas, atsižvelgdami į asmens lytį.
„Diskriminacijos apraiškos kartais pastebimos ir grožio industrijoje – kirpyklose, taip pat atliekant manikiūrą ar pedikiūrą. Pasitaiko, kad „moterų kirpimas“ kainuoja brangiau nei „vyrų kirpimas“, nors darbo apimtis gali būti tokia pati. Kirpimo kaina turėtų priklausyti nuo paslaugos sudėtingumo, trukmės, naudojamų priemonių, o ne nuo kliento lyties“, – pažymėjo M. Morkevičius.
Surengė 208 patikrinimus
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Kokybės vadybos ir komunikacijos skyriaus visuomenės informavimo specialistė Vilda Bajoriūnienė nurodė, kad šis centras kasmet periodiškai tikrina grožio paslaugas teikiančius objektus – ar šie atitinka higienos normas bei kitus reikalavimus.
Pasak pašnekovės, šiemet NVSC Klaipėdos departamento specialistai grožio paslaugas teikiančiuose objektuose atliko 208 patikrinimus (25 neplaninius ir 183 – pagal planą).
NVSC duomenimis, patikrinimų, kuriuose nustatyti visuomenės sveikatos saugos pažeidimai, dalis sudarė 22,4 proc. Daugiausiai pažeidimų fiksuota teikiant nagų priežiūros paslaugas – 41 proc., plaukų priežiūros paslaugas – 20 proc.
Diskriminacijos apraiškos kartais pastebimos ir grožio industrijoje.
Dažniausi planinės kontrolės metu nustatyti pažeidimai – netinkama instrumentų ir priemonių dezinfekcija, sterilizacija ar laikymo sąlygos – 43 proc., naudojami kosmetikos gaminiai neatitinka teisės aktų reikalavimų, pasibaigęs jų tinkamumo terminas ar nesilaikoma naudojimo sąlygų – 25 proc.
Neplaninės kontrolės metu patikrinimų su nustatytais pažeidimais dalis sudarė 66 proc.
Dažniausiai nustatyti pažeidimai: veikla vykdoma neturint leidimo-higienos paso, neužtikrinama tinkama instrumentų ir priemonių dezinfekcija, sterilizacija bei laikymas.
Per metus – iki 20 skundų
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Dalia Malinauskienė nurodė, kad dėl grožio salonuose atliktų paslaugų vartotojų VVTAT per metus sulaukia apie 20 skundų iš visos Lietuvos.
„Dažniausiai vartotojai skundžiasi netinkamai atliktu plaukų priauginimu, manikiūrais ar plaukų dažymu, tai yra paslaugomis, kurios neatitiko sutartos kokybės ar lūkesčių“, – sakė D. Malinauskienė.
Kaip ir visų paslaugų atveju, jei vartotojas mano, kad įsigijo nekokybišką grožio paslaugą, jis visų pirma turi kreiptis į paslaugos teikėją ir pateikti savo reikalavimą.
Jei paslaugos teikėjo atsakymas vartotojo netenkina arba atsakymas nepateikiamas per 14 dienų, vartotojas turi teisę kreiptis į VVTAT dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad teikdamas prašymą VVTAT dėl kilusio ginčo, vartotojas turi pridėti mokėjimą įrodantį dokumentą – kvitą, išrašą iš elektroninės bankininkystės ar pan.
