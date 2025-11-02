Privačiame name – nelegalūs senelių namai?

Kas vyksta Klaipėdos rajone, Šernų gyvenvietėje esančiame name, visuomenininkai sako sužinoję, kai paspruko močiutė. Anot jų, ji papasakojo, kad gyveno ankštame kambaryje su vyrais.
„Ta močiutė pasakojo, kad jai buvo atneštas naktinis puodas. Ją šokiravo visa ši situacija. Moters rankos buvo mėlynos, čia iš tikrųjų buvo rimtos grumtynės“, – aiškino visuomeninkė Raimonda Zaborė.
„Ta bobutė buvo pas mane vieną dieną, o antrą išvežiau ją į psichiatrijos ligoninę su policija. Paskui iškviečiau moters seserį ir parvežiau ją namo“, – teisinosi senelių globėja Ilona Maliauskienė.
Tačiau visuomeninkai teigia, jog apsimetę, kad nori apgyvendinti artimąjį, išsiaiškino daugiau detalių.
„Iš oficialių institucijų žinojome, kad prieš du metus tarnybos buvo informuotos. Mums jų atstovai sakė, kad iš čia buvo išvežti seneliai. Ji legaliai veikia, jokių sutarčių su atiduodančiais čia savo artimuosius nedaroma“, – tikino R. Zaborė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Tiesa, senelių globėja nieko neslėpė ir žurnalistus kvietė į vidų. Moteris taip pat rodė, kaip slaugomi žmones.
„Iš jų tik vienas vaikšto“, – sakė ji.
Kiti, dėl ligų, prikaustyti prie lovų.
Pavyzdžiui, Algirdas čia tik dvi savaites, o kiti ilgiau. Štai 89 metų Valerija – daugiau nei 3 mėnesius.
„Ir valgyt duoda, ir apžiūri. Paklausia, kas blogai, ko reikia“, – kalbėjo moteris.
Paklausta, ar nebuvo kituose slaugos namuose, moteris atsakė, kad buvo, tačiau ten vyresnius žmones mušdavo.
Šiame name, dviejuose kambariuose, slaugomi šeši žmonės. Vienas jų esą šeimos narys, tad namo savininkė skaičiuoja, kad globotinių tik penki. Pasak moters, ji nuo 2019 metų pradėjo individualią veiklą iki šiol tarnyboms dar nepriduotame name.
„2019 metais mane tikrino ir viskas buvo gerai. Visi globotiniai nuprausti ir sutvarkyti“, – tvirtino I. Maliauskienė.
Taip pat paklausta, ką daro tuomet, jei kažkam reikia medikų pagalbos, savininkė tikina, kad juos kviečia į namus.
„Manome, kad turime susisiekti su Socialinės priežiūros departamentu ir viską išsiaiškinti. Taip pat susisieksime su artimaisiais, papasakosime situaciją. Ir tada galvosime apie tai, kad globotinius kažkur iškeldinti. Tačiau turime susitarti su artimaisiais, nes tie žmonės sako, kad nori čia gyventi“, – aiškino Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus vedėja Iveta Gailienė.
Tiesa, skundą tyrė ir kitos institucijos.
„Buvo atvažiavęs Socialinių įstaigų priežiūros departamentas iš Vilniaus. Jie sakė, kad mes prižiūrime tik legalius, t. y. tuos, kurie turi licencijas. Ir pagal teisės aktus žinome, kad būtų patogu tokius namus turėti. Legaliuose namuose trūksta vietų“, – teigė R. Zaborė.
Šiuo metu vietų, apsigyventi ilgalaikės globos namuose, Lietuvoje laukia per tūkstantis žmonių.
(be temos)
(be temos)
(be temos)