Pusė Klaipėdos neužmigo dėl laivo keliamo triukšmo

2025-08-14 10:30
Daiva Janauskaitė

Ketvirtadienio naktį dalis Klaipėdiečių liko neišmiegoję – naktį uoste kaukė vieno laivo sirenos. Ryte uosto direkcijos atstovai bandė aiškintis, kas atsitiko ir kodėl triukšmas nebuvo sustabdytas per trumpą laiką.

Klaipėdos uostas
Klaipėdos uostas / Vytauto Petriko nuotr.

Pirmieji piktintis šaižiu iš Konteinerių terminalo sklindančiu garsu pradėjo Žvejybos uosto rajono gyventojai. Jie pabudo 1.15 val.

Jokio pranešimo apie pavojų gyventojai negavo.

Socialiniuose tinkluose naktį klaipėdiečiai ginčijosi, kas skleidžia miegoti neleidžiantį garsą: vieni tikino, kad tai laivo skleidžiamas garsas, kiti spėliojo, kad triukšmauja vilkikai.

Ketvirtadienį ryte, apie 10 val., Klaipėdos valstybinio uosto direktorius Algis Latakas patikino, kad naktį ir jam nebuvo žinoma apie triukšmo šaltinį ir priežastis.

Ryte jam buvo pranešta, kad garsias sklido iš Konteinerių terminale, prie 127-osios krantinės prišvartuoto su Olandijos vėliava plaukiojančio laivo „Happy Dragon“. Laivas gabena metalo konstrukcijas.

Panašu, kad signalas įsijungė dėl techninio gedimo.

„Pavojus klaipėdiečiams nebuvo kilęs. Mūsų vaizdo kameros fiksuoja tik vaizdą, o ne garsą, todėl informacija mūsų naktį nepasiekė. Šiuo metu mūsų darbuotojai aiškinasi įvykio aplinkybes vietoje“, – teigė uosto vadovas apie 10 val.

Ilona
Tai siandien gi visiems dar ketvirtadienis L)
vekings
Užsienio uoste jau seniai būtų atvyke aiškintis, ko norėti jei dronai savaitėm skraido.
Žvalgai
Kapitonas ne koks ruskis ar chocholas? Reiktų atidžiau stebėti, ką į savo teritoriją įsileidžiat. Ten ir terminalas nebetoli.
