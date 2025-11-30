 Irano gvardija sulaikė „kontrabandinį“ kurą gabenusį užsienio laivą

2025-11-30 15:28
Jūras Barauskas (AFP)

Irano revoliucinė gvardija sulaikė laivą, plaukusį po Esvatinio vėliava ir neva gabenusį „kontrabandinį kurą“, sekmadienį pranešė valstybinė žiniasklaida.

Irano pajėgos reguliariai taikosi į tanklaivius, neteisėtai gabenančius degalus Hormūzo sąsiauriu, kuriuo eina svarbus pasaulinių naftos ir suskystintų gamtinių dujų gabenimo maršrutas.

„Sulaikytas ir į Bušerą (uostą pietvakarinėje šalies dalyje) pristatytas 350 tūkst. litrų kontrabandinio kuro gabenęs ir po Esvatinio vėliava plaukęs laivas“, – cituodama vietos Revoliucinės gvardijos vado žodžius pranešė valstybinė televizija.

„Laive yra 13 įgulos narių, visi jie yra iš vienos kaimyninės šalies ir Indijos“, – pridūrė jis.

Šį mėnesį Revoliucinė gvardija – Islamo respublikos kariuomenės ideologinis padalinys – patvirtino, kad Persijos įlankoje sulaikė po Maršalo Salų vėliava plaukiusį naftos tanklaivį.

Po to laivą valdanti bendrovė pranešė, kad Iranas paleido tanklaivį, o visi jo įgulos nariai, kurių yra 21, yra saugūs.

Laivas pavadinimu „Talara“ plaukė per Hormūzo sąsiaurį, kai staiga pakeitė kursą ir pasuko Irano vandenų link.

Tarp konfiskuotų krovinių, kuriuos jis gabeno, buvo „Irano naftos chemijos produktai... neteisėtai gabenami į Singapūrą“, – pranešė Irano naujienų agentūra „Fars“, pridurdama, kad „pagrindinis už tai atsakingas asmuo buvo Irano pilietis arba įmonė“.

Praėjusiais metais, po kruvino išpuolio prieš Irano konsulatą Sirijoje, už kurį buvo apkaltintas Izraelis, Revoliucinės gvardijos pajėgos sulaikė konteinerinį laivą, teigdamos, kad jis susijęs su Izraeliu.

Tačiau „Fars“ paaiškino, kad laivo „Talara“ sulaikymas nėra priemonė prieš kitą šalį, o grynai vietinės reikšmės klausimas.

