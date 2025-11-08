 Pyragų diena – šilumos ir bendrystės šventė Klaipėdos medicininės slaugos ligoninėje

Pyragų diena – šilumos ir bendrystės šventė Klaipėdos medicininės slaugos ligoninėje

2025-11-08 05:00 klaipeda.diena.lt inf.

Lapkričio 6-ąją visoje Lietuvoje minima Pyragų diena – graži tradicija, kviečianti dalintis ne tik gardžiais kepiniais, bet ir gerumu bei šiluma.

Prie šios iniciatyvos šiemet su džiaugsmu prisijungė ir Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės kolektyvas. 

Ligoninės darbuotojai vaišinosi namuose keptais pyragais, dalijosi gera nuotaika ir bendrystės dvasia, o kartu prisidėjo prie kilnaus tikslo. Surinktos 165,20 Eur lėšos bus paaukotos Labdaros ir paramos fondui „Vilties liepsna“. 

Ligoninės vyriausioji gydytoja Aušra Nikolajevienė nuoširdžiai padėkojo visam kolektyvui už kilnią iniciatyvą, gerumą, dosnumą ir nuoširdų norą prisidėti prie fondo organizuojamos kalėdinės akcijos, sukuriant šventinę nuotaiką skurdžiai gyvenančioms daugiavaikėms šeimoms iš Kretingos, Klaipėdos ir Šilutės. 

Tokie paprasti, bet prasmingi darbai kuria tikrus gerumo stebuklus ir įkvepia dalintis šiluma kasdien.

