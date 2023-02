Rinkimai Klaipėdoje: mandatų siekia ir milijonieriai, ir teisti asmenys

Neliko vienos konkurentės

Pradžioje į Klaipėdos mero postą pretendavo 12 kandidatų, tačiau sausio pabaigoje, patikrinus rinkėjų parašus, paaiškėjo, kad iš tolesnės rinkimų kampanijos uostamiestyje iškrito Lietuvos regionų partijos atstovai ir jų į uostamiesčio mero postą kelta kandidatė Gintarė Sakalauskaitė.

Rinkimų komisijai anuliavus daugiau nei šimtą surinktų parašų, šiems politikams pritrūko privalomo skaičiaus.

Likusieji 11 kandidatų į merus turbūt lengviau atsikvėpė, nors, panašu, kad rinkimų kova laukia nelengva.

Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) paskelbus kandidatų duomenis, paaiškėjo, kad jauniausia siekianti uostamiesčio mero posto yra Laisvės partijos kandidatė, tarptautinio verslo administratorių studijas baigusi 32 metų Birutė Andriuškaitė.

Dar viena moteris, siekianti tapti Klaipėdos vadove, yra "valstiečių" kandidatė, Seimo narė Ligita Girskienė. Jai yra 43-eji. Parlamentarė viena tų retų pretendentų į merus, turinti tris aukštojo mokslo diplomus.

Be jos, Klaipėdos meru norėtų tapti ir dar du Seimo nariai – konservatorius Audrius Petrošius ir partijos "Laisvė ir teisingumas" atstovas Remigijus Žemaitaitis.

Jų konkurentas – Seimo nario Petro Gražulio padėjėjas, "Tautos ir teisingumo" (centristai, tautininkai) sąjungos kandidatas Naglis Puteikis.

Dar vienai kadencijai likti miesto rotušėje norėtų ir dabartinis Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas, šįkart į rinkimus einantis su socialdemokratais.

Praėjusiuose mero rinkimuose jo stipriausias konkurentas buvo tuomet "valstiečių" kandidatas Arvydas Vaitkus, šįkart iškeltas politinio komiteto "Ištikimi Klaipėdai".

Ambicijų tapti Klaipėdos vadovu turi ir liberalų atstovas, uostamiesčio tarybos narys Saulius Budinas, kuris savo kandidato anketoje įrašė, jog jam "didžiausia vertybė yra šeima".

Uostamiesčio mero posto siekia ir Lietuvos žaliųjų partijos atstovas Arvydas Ektis, Demokratų sąjungos "Vardan Lietuvos" kandidatas Artūras Bogdanovas bei Darbo partijos atstovas Giedrius Bindza.

Jei nė vienam šių kandidatų per pirmąjį rinkimų turą kovo 5 d. nepavyks surinkti daugiausia rinkėjų balsų, du, gavę jų gausiausiai, susirungs antrajame.

Neabejojama, kad Klaipėdoje tikrai prireiks antrojo mero rinkimų turo.

Paramedikų desantas

Šįkart rinkimuose uostamiestyje, be vienintelio politinio komiteto "Ištikimi Klaipėdai", pretenduoja Demokratų sąjungos "Vardan Lietuvos" atstovai, Laisvės partija, Lietuvos liberalų sąjūdis, socialdemokratai, konservatoriai, "valstiečiai", Darbo partija, partija "Laisvė ir teisingumas" ir Lietuvos žaliųjų partija.

Ši partija iškėlė 18 kandidatų, tarp kurių 7 moterys. Partijos sąrašas išskirtinis tuo, kad jame yra net trys paramedikai ir vienas greitosios medicinos pagalbos gydytojas.

Vyriausia šios partijos kandidatė netrukus švęs 74 metų sukaktį, jauniausiam – 32 metai.

Tarp Žaliųjų partijos pretendentų į Klaipėdos miesto tarybą yra ir bedarbių, ir valstybės tarnautojų. Nemaža dalis šios partijos kandidatų deklaravo neturintys jokio turto.

Yra ir penki milijonieriai

Tačiau tarp pretendentų į Klaipėdos tarybą yra ir penki milijonieriai.

Du jų yra politinio komiteto "Ištikimi Klaipėdai" sąraše.

Paties turtingiausio kandidato deklaruoti privalomas turtas įvertintas 6,2 mln. eurų, vertybinių popierių ar juvelyrinių dirbinių vertė siekia 10,3 mln. eurų, piniginės lėšos sudaro 2,55 mln. eurų, o suteiktų paskolų suma – dar 90,2 tūkst. eurų.

Jo partijos kolegos turtai kiek mažesni: deklaruoti privalomas turtas įvertintas 82,6 tūkst. eurų, tačiau vertybinių popierių, meno bei juvelyrinių dirbinių vertė siekia 4,5 mln. eurų, o suteiktų paskolų suma – 7,183 mln. eurų.

Demokratų sąjunga "Vardan Lietuvos", taip pat ir konservatoriai turi po vieną milijonierių, bet jų turtai kuklesni.

Milijoninį turtą valdo ir partijos "Laisvė ir teisingumas" kandidatė, vienintelė milijonierė moteris tarp siekiančiųjų Klaipėdos tarybos nario mandato.

Svajonė: Klaipėdos rotušėje ketveriems metams įsikurti norėtų į mero postą šiuose rinkimuose pretenduojantys 11 kandidatų, iš jų – dvi moterys. Vytauto Liaudanskio nuotr.

Partijoje dominuoja moterys

Vienintelė politinė jėga Klaipėdoje, kurios kandidatų sąraše yra daugiau moterų nei vyrų, – Darbo partija. Joje tarp 18 iškeltų pretendentų daugiau nei pusė (tai yra 10) moterų.

Daug moterų įrašyta ir partijos "Laisvė ir teisingumas" sąrašuose – iš 47 kandidatų yra 22 moterys, taip pat liberalų – 15 moterų iš 37 pretendentų.

"Tautos ir teisingumo" sąjungoje iš 24 kandidatų – 10 moterų, "valstiečių" sąraše – iš 24 – 10 moterų, Laisvės partijoje – 7 moterys iš 24, komitete "Ištikimi Klaipėdai" – trečdalis moterų (7 iš 22), panašus santykis ir "Vardan Lietuvos" – 8 moterys iš 22.

Trečdalį moterų į sąrašus įtraukė ir socialdemokratai (12 iš 36). Mažiausiai dailiosios lyties atstovių yra tarp konservatorių – keturios iš 24 kandidatų.

Nepaisant, kad šįkart Klaipėdoje nėra atskiros politinės jėgos, atstovaujančios uostamiesčio rusakalbiams, nemažai kitataučių (žydų, totorių, rusų, ukrainiečių, vokiečių) yra visose politinėse partijose, dalyvaujančiose rinkimuose.

Nors, anot VRK, visoje Lietuvoje šįkart savivaldybių rinkimuose dalyvauja kur kas daugiau teistų asmenų nei ankstesniais metais, Klaipėdoje tokių kandidatų yra vos trys.

Nors, anot VRK, visoje Lietuvoje šįkart savivaldybių rinkimuose dalyvauja kur kas daugiau teistų asmenų nei ankstesniais metais, Klaipėdoje tokių kandidatų yra vos trys.

Vienas jų – konservatorių partijos sąraše, teistas 1996 m. už savavaldžiavimą, jo teistumas išnykęs dar 2000 m.

Dar du teisti pretendentai į Klaipėdos miesto tarybą atstovauja partijai "Laisvė ir teisingumas".

Vienas kandidatas teistas pagal Lietuvos baudžiamojo kodekso 293 straipsnio pirmąją dalį, tai yra "Lietuvos Respublikos piliečių kelionių į užsienį nelegaliai ten jiems pasilikti arba palikti be pagalbos organizavimas".

Bausmė už tai areštas arba laisvės atėmimas iki septynerių metų.

Už šį nusikaltimą bausto kandidato teistumas išnyko 1997 m. Tačiau tas pats pretendentas 2012 m. buvo baustas dar ir už papirkimą, šio teistumo išnykimo data pretendento anketoje nenurodyta.

Dar vienas kandidatas į Klaipėdos tarybą, taip pat iš partijos "Laisvė ir teisingumas", lygiai prieš metus nuteistas dėl šaukimo į privalomąją karo tarnybą vengimo. Apie šio teistumo išnykimą kandidato anketoje taip pat nėra jokios informacijos.

Amžius ir profesija

Pats jauniausias kandidatas į miesto tarybą yra Klaipėdos technologijų mokymo centro moksleivis, kuriam šių metų pradžioje sukako 18 metų. Vaikinas atstovauja partijai "Laisvė ir teisingumas".

Pati vyriausia kandidatė yra "Tautos ir teisingumo" atstovė, 1939 m. gimusi kandidatė.

Taigi tarp jauniausio ir vyriausio pretendento į miesto deputatus yra 66 metų skirtumas.

Jauniausių kandidatų sąrašą pateikė Laisvės partija, jos kandidatų amžius – nuo 20 iki 39 metų.

Solidžiausio amžiaus pretendentų daugiausia socialdemokratų sąraše, kur dominuoja 1955–1958 m. gimę politikai, tiesa, tarp jų yra ir vienas 32 metų kandidatas.

Tarp pretendentų, be profesionalių patyrusių politikų, ilgamečių buvusių ir esamų Klaipėdos miesto tarybos ir net Seimo narių, yra daugybė politikos naujokų.

Jų profesijos – pačios įvairiausios, vieni nurodo, kad yra pensininkai ar bedarbiai, yra bent keli studentai ir vienas moksleivis, yra ir nuomonės formuotoja.

Kandidatų sąraše – aukštosios mokyklos vadovas, keli profesoriai, gydytojai, advokatai, mokytojai, jūrininkas, netgi ūkininkas, siuvėja, vairavimo instruktorius, traukinių derintojas, gestų kalbos vertėja, save ambasadoriumi įvardijęs asmuo ir salės kiemsargis.

Beje, šios profesijos kandidato per 2021 m. privalomos deklaruoti pajamos be mokesčių siekė 24 tūkst. eurų, tai reiškia, kad per mėnesį šis asmuo gavo 2 tūkst. eurų atlyginimą.

Kai kurių partijų sąrašuose dominuoja sportininkai, kai kurių – medikai, kai kurių partijų sąrašuose matyti nemenka dalis nedirbančių asmenų.

Iki savivaldybių rinkimų liko mažiau nei mėnuo, kam iš šių kandidatų bus palankesni rinkėjai, sužinosime kovo 5 d.