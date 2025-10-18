 Ruduo tvirtina pozicijas

Ruduo tvirtina pozicijas

2025-10-18 05:00
Asta Dykovienė

Pajūryje įsitvirtina tipiški šiam metų laikui orai – šiluma taip nebelepins, siautės stiprokas vėjas, sulauksime ir lietaus. Anot sinoptikų, ypač darganotas bus kitas savaitgalis.

Prognozės: sinoptikų teigimu, didesnės šilumos tikėtis jau nereikėtų.
Prognozės: sinoptikų teigimu, didesnės šilumos tikėtis jau nereikėtų. / E. Ovčarenko / BNS, A. Dykovienės nuotr.

Šiandien pūs šiaurės rytų, šiaurės vėjas 7–12 m/s, ryte gūsiai sieks iki 15 m/s. Sulauksime nedidelio lietaus, oras sušils iki plius 8–10 laipsnių.

Sekmadienio naktį išliks šiaurinių krypčių vėjas, kuris šiek tiek susilpnės. Lietaus neprognozuojama visą parą, oro temperatūra naktį – 2–4 laipsniai šilumos, dieną – plius 8–10 laipsnių.

Pirmadienio naktį jau pūs vidutinio stiprumo pietų, pietryčių vėjas, dieną šiek kiek sustiprės. Naktį be žymesnio lietaus, dieną be lietaus. Oro temperatūra naktį – plius 4–6 laipsniai, dieną – 8–10 laipsnių šilumos.

Antradienį vyraus pietryčių vėjas, tiek naktį, tiek dieną – 7–12 m/s, gūsiai – iki 15 m/s. Be lietaus, oro temperatūra naktį 3–5 laipsniai šilumos, dieną sušils iki 10 laipsnių.

Trečiadienį kiek susilpnės pietryčių, pietų vėjas. Be žymesnio lietaus. Naktį sušils iki plius 5–7, dieną – iki 9–11 laipsnių.

Ketvirtadienio naktį išliks panašaus stiprumo pietų vėjas, naktį nedidelis lietus, dieną – be žymesnio lietaus. Naktis bus kiek šiltesnė –7–9 laipsniai šilumos, dieną sušils iki plius 10–12 laipsnių.

Penktadienio naktį išsilaikys vidutinio stiprumo pietų vėjas, tačiau gūsiai gali siekti iki 15 m/s. Dieną pietvakarių vėjas sustiprės iki 15–17 m/s. Naktį prognozuojamas nedidelis lietus, dieną – lietus. Oro temperatūra naktį 8–10, dieną – 10–12 laipsnių.

Kitą savaitgalį sinoptikai prognozuoja vėjuotą ir lietingą. Pūs pietvakarių, vakarų vėjas, šeštadienį jis sustiprės iki 15–20 m/s, panašus vėjas išliks ir sekmadienį. Prognozuojamas lietus. Oro temperatūra tiek šeštadienį, tiek sekmadienį naktimis laikysis plius 7–9 laipsniai, dieną – 9–11 laipsnių šilumos.

Šiame straipsnyje:
ruduo
Orai
orų prognozė
pajūris

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų