Rugpjūtį šalyje patvirtinta daugiau nei 1 tūkst. statybos leidimų

IS „Infostatyba“ duomenys rodo, kad 2026 m. rugpjūčio mėnesį Lietuvoje iš viso patvirtinta 1 074 statybos leidimai. 96,46 proc. iš jų buvo patvirtinti įstatymais nustatytais terminais – t. y., nepavėlavus nei vienos dienos.
Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos aštuntą metų mėnesį statybą leidžiančių dokumentų patvirtino daugiausia – atitinkamai po 164 ir 152 vnt. Susumavus šių savivaldybių rezultatus matyti, kad bendrai sostinėje ir aplink ją buvo išduota 29,42 proc. viso šalyje patvirtinto statybos leidimų kiekio. Tai rodo, kad Vilniaus miestas bei rajonas ir toliau stipriai plečiasi.
Analizuojant kitų daugiausia 2026 m. rugpjūčio mėn. SLD patvirtinusių savivaldybių statistiką matyti, kad trečioje vietoje pagal išduotų statybos leidimų kiekį yra Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, patvirtinusi 96 vnt. (8,94 proc.) statybos leidimų. Ketvirtoje – Kauno rajono savivaldybė su 91 SLD (8,47 proc.), penktoje vietoje rikiuojasi Kauno miesto savivaldybės administracija, išdavusi 90 statybos leidimų (8,38 proc.). Šeštą vietą pagal statybos leidimų kiekį rugpjūtį užima Šiaulių rajono savivaldybės administracija, patvirtinusi 37 vnt. SLD (3,45 proc.). Septintoje vietoje yra Trakų rajono savivaldybė su 25 SLD, atitinkančiais 2,33 proc. bendro kiekio. Aštuntoje vietoje – Panevėžio miesto savivaldybės administracija (21 statybos leidimas arba 1,96 proc.), devintą vietą dalinasi Alytaus rajono ir Klaipėdos miesto savivaldybių administracijos, patvirtinusios po 20 SLD, atitinkančių 1,86 proc. Dešimtoje vietoje su 19 statybos leidimų yra Marijampolės savivaldybė, Jonavos rajono ir Širvintų rajono savivaldybių administracijos. Jose išduoti SLD atitinka po 1,77 proc. bendro šalies kiekio.
Vertinant šalyje patvirtintą statybos leidimų mastą, tikslinga paminėti, kad statybos leidimų kiekis nėra lygus statinių kiekiui, todėl galutinis statinių mastas šalyje, baigus visus rugpjūčio mėnesį patvirtintuose statybos leidimuose minimų statinių darbus, bus didesnis. Taip yra dėl to, kad su vienu statybos leidimu galima gauti pritarimą daugiau negu vienam statiniui statyti ar elektros, vandentiekio komunikacijoms įrengti. Pavyzdžiui, individualių namų ar daugiabučių kvartalams kurti vystytojai neretai teikia vieną paraišką statybos leidimui gauti, o pačiame projekte gali būti numatyta ir kelių dvibučių statyba, ir parkavimo aikštelė, ir vandentiekio, elektros tinklų įrengimas.
Kalbant apie 2026 m. rugpjūčio mėnesį daugiausia SLD patvirtinusių savivaldybių dešimtuką, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad daugiau nei pusė sąraše nurodytų savivaldybių, išduodant statybos leidimus, nepavėlavo nei vienos dienos. Tai Klaipėdos rajono, Šiaulių rajono, Trakų rajono, Alytaus rajono, Jonavos rajono savivaldybių administracijos bei Klaipėdos miesto, Marijampolės savivaldybės. Kitų savivaldybių vėlavimai pirmame dešimtuke pagal išduotus statybos leidimų kiekius rugpjūtį svyruoja nuo 1,32 iki 12,09 proc. punktų.
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