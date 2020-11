Rusijos spaudoje garsiai nuskambėjo lietuvės pavardė: moterį pavertė monstru

Teigė, kad girdė krauju

Daugybė skirtingų leidinių spausdino istoriją, kurioje minimi tie patys epizodai: kaip savo klientus lietuvės guldydavo į karstą, kurį įleisdavo į duobę ir užpildavo žeme, suvyniodavo tvarsčiais, girdydavo krauju ir už dešimtis tūkstančių eurų žadėdavo apsaugą po kupolu.

Visa tai esą vyko Lietuvoje, kažkur ties Molėtais rengtuose mokymuose, kur buvo siekiama "žemės ir žmonijos civilizacijos išsaugojimo".

52 metų G.Tichomirova vadinama "Kelio ordino" įkūrėja ir kaltinama teikusi magijos paslaugas. Moters pasekėjai vadinami sektos nariais, o pačiai G.Tichomirovai pareigūnai inkriminavo sukčiavimą.

Sulaikymo operacijos surengtos šių metų vasario viduryje. Reportažai rodė ginkluotų pareigūnų šturmą bute ir sodyboje už didmiesčio.

Filmuotoje medžiagoje matyti, kaip pareigūnai traukia galimus įkalčius – peilius, viduramžių kalavijų reprodukcijas, įtartinas tabletes.

Atskirai buvo demonstruojami įtariamosios G.Tichomirovos namuose aptikti amuletai, papuošalai, kailiai, apeiginiai rūbai bei daugybė ezoterinės literatūros.

Daug leidinių publikavo G.Tichomirovos ir jos artimųjų nuotraukas, paimtas iš jų "Facebook" paskyrų.

Šiurpino apeigomis

Skaitytojai šiurpo nuo pateikiamų faktų – G.Tichomirova save vadino didžiąja magistre, o sektoje esą darbavosi ir jos sūnus bei dukra. Šioje sektoje valanda konsultacijų esą kainavo 100 eurų.

Teigta, kad psichologinės pagalbos sektoje ieškojo turtingos vienišos moterys, su vidinėmis problemomis nesusitvarkantys oligarchai, verslininkai ir net politikai ar jėgos struktūrų darbuotojai.

Kaip G.Tichomirovos veiklos iliustracijos aprašomi vasaros kursai, kuriuos moteris rengė Rusijoje ir Lietuvoje.

Straipsniuose aprašomi liudijimai apie tai, kad sektos nariai būdavo su kauke ant akių kišami į maišą, guldomi į karstą ir nuleidžiami į dviejų metrų gylio duobę, kurią apiberdavo nedideliu žemės sluoksniu. Taip žmogus turėdavo gulėti apie aštuonias valandas.

G.Tichomirova – tikra eruditė, labai protinga, valdinga ir charizmatiška moteris.

Kitas šiurpus ritualas – kai žmogus kietai sutvarstomas, paliekant tik ertmes kvėpuoti.

Uždaros erdvės baimę turintys žmonės esą būdavo nuvedami į miško tankmę ir ten paliekami parai.

Pasakota, kad sektoje praktikuota gerti kraują, o nepaklusniesiems grasinta susidorojimu ne tik su jais pačiais, bet ir su jų artimiausiais žmonėmis.

Minėjo dideles sumas

Skaitytojai šiurpo nuo žinios, kad už tokių apeigų stovyklas Lietuvoje buvo imamas kelių tūkstančių eurų mokestis, o už energinės apsaugos kupolą, įkraunamą Aleksandro Nevskio cerkvėje, klientai mokėdavo nuo 20 iki 30 tūkst. eurų.

Už tokius Žemės planetą ir žmonijos civilizaciją saugančius kupolus juos užsisakančios organizacijos mokėdavusios lyg ir 300 tūkst. eurų.

Skaitytojai tikinti, kad kai kurie prisijungę prie sektos žmonės skolinosi pinigų greitųjų kreditų įmonėse vien tam, kad galėtų sumokėti už ypatingas magistrės paslaugas.

Rusijos žiniasklaidos teigimu, ši sekta galėjo vienyti apie 30–40 asmenų, o iš viso su judėjimu sieta daugiau nei 100 žmonių.

Po teisėsaugininkų operacijos Vidaus reikalų ministerijos vyriausiosios valdybos atstovas žiniasklaidai Viačeslavas Stepčenko tikino, kad sekta galėjo pasisavinti mažiausiai 10 mln. rublių (apie 146 tūkst. eurų).

Skaitytojams pranešta, kad G.Tichomirova kratos metu pasijuto blogai ir pateko į ligoninę.

Viena populiariausių šiuolaikinės Rusijos poečių prisistatanti 26 metų Stefanija Danilova, per televiziją kalbėjusi apie "Kelio ordiną", akcentavo, kad jai pavyko atsikratyti baimės.

Mergina savo "Facebook" paskyroje aiškino, kad sekta dešimtis žmonių "depersonalizavo" ir išviliojo milijonus eurų.

Pati prisipažino mėnesį praleidusi Lietuvoje, bet netapusi sektante, o padedama draugų ir psichiatrų išsivadavusi iš skausmo, patirto nutraukus santykius su į sektą įsitraukusiu vaikinu. Esą jo asmenybė visiškai sunaikinta.

Mergina taip pat pareiškė – jeigu jai kas nors atsitiktų, akivaizdu, kas dėl to būtų kaltas. Būtent todėl ji ėmėsi demaskuoti G.Tichomirovą ir jos bendražygius.

Žurnalistų paprašyta apibūdinti G.Tichomirovą, Rusijoje išties pagarsėjusi poetė ir įvairiausių projektų dalyvė atsakė, kad lietuvė – tikra eruditė, labai protinga, valdinga ir charizmatiška moteris.

"Ja patiki, kai tik ją išgirsti. Taip būna pradžioje. Tada arba įsijungia racionalus protas, arba pasineri ten visa galva", – tikino S.Danilova.

Įvaizdis: vienose nuotraukose G.Tichomirova atrodo paslaptingai, o kitose – niekuo neišsiskirianti moteris. / Socialinio tinklo „Facebook“ nuotr.

Peterburgo gyventoja atviravo, kad Lietuvoje surengtoje stovykloje matė ir buvusį mūsų šalies Seimo narį E.Skarbalių ir tai esą tik įrodo G.Tichomirovos įtaką ir svarbą.

Ruošėsi grįžti į Lietuvą

Nė viename G.Tichomirovą demaskuojančiame straipsnyje Rusijoje E.Skarbalius nebuvo pakalbintas, nors buvusias jo pareigas ir pavardę paskelbė visi rašiusieji.

Paklaustas, ar sutiko stovykloje Stefaniją Danilovą, E.Skarbalius prisipažino labai prastai įsimenantis žmonių vardus ir pavardes, todėl negali pasakyti.

Žurnalistų kalbinamas E.Skarbalius pažinties su G.Tichomirova neišsižadėjo ir dėstė savąją įvykių Peterburge versiją.

"Esame seni bičiuliai, draugai. Neturiu dėl ko gėdytis šios pažinties, priešingai, didžiuojuosi pažinodamas šią moterį. Tai – didelės erudicijos žmogus. Pažįstu tiek ją, tiek jos vaikus, ne kartą esame bendravę. Jos mama – lietuvė, gyvena Vilniuje. Pati Gaiva ruošėsi grįžti į Lietuvą, bet nespėjo. Ji kiekvieną vasarą atvažiuodavo pabūti Lietuvoje, – atskleidė buvęs politikas. – Ji visą gyvenimą mokėsi, daug skaitė, domėjosi daugybe dalykų. Gaiva vaikystėje vasaras leisdavo šalia Klaipėdos buvusioje stovykloje "Pasaka", ji puikiai kalba lietuviškai, neblogai šią kalbą moka ir abu jos vaikai."

Stefanija Danilova / Redakcijos archyvo nuotr.

Pasirodo, E.Skarbaliaus tėvas ir dabar jau miręs G.Tichomirovos tėtis Paulius Plesevičius buvo politiniai kaliniai, kartu buvo lageryje.

Kai vykdavo politinių kalinių susitikimai, abu savo tėvus rytais atveždavo į renginius, o vakare atvykdavo jų pasiimti. Ten lagerio draugų atžalos ir susipažino.

Nuteisti po 25 metus kalėti ir dar penkerius – tremties, be teisės grįžti į tėviškę, vyrai vėliau pasuko skirtingais keliais.

E.Skarbaliaus tėvas apsistojo Klaipėdoje, o G.Tichomirovos – Peterburge. Jis buvo inžinierius, laivų statytojas.

E.Skarbalius dalijosi savo žiniomis apie G.Tichomirovą. Įgijusi tris ar keturis aukštojo mokslo diplomus, turi dvigubą – Lietuvos ir Rusijos pilietybę. Pagrindinė šios moters profesija – psichologė.

Pasak E.Skarbaliaus, į politiką ji nelindo. Moteris jau kuris laikas yra našlė, jos vyras mirė.

G.Tichomirovos sūnus ir dukra šiemet planavo mokytis Klaipėdos universiteto rengiamoje lituanistinėje mokykloje, bet pandemija ir mamos suėmimas šiuos planus sužlugdė.

Atvykdavo ir Dūmos nariai

"Mano galva, tai, kas atsitiko Gaivai, yra politinis farsas. Drįstu teigti, kad veikiausiai tai buvo politinis užsakymas. Kiek man žinoma, epizodai, kuriuos Rusijos teisėsauga bandė jai inkriminuoti, bliūkšta. Tik tiek, kad puolusi veidu į purvą sistema pripažinti to nenori. Aišku, aš neturiu informacijos iš pirminių šaltinių, bet žinau, kaip tai daroma, juk pats esu buvęs žiniasklaidos dėmesio centre. Formulė labai paprasta – mažytis laikraštukas parašo straipsnį, o po to jį pasigauna ir per vieną dieną išplatina visos Rusijos žiniasklaida. Tokie dalykai atrodo keistai. Kalbėjau su diplomatais, jie manęs klausė, ką ji prisidirbo, kad jos ėmėsi tokiu plačiu mastu. Galiu pasidalinti tik savo pamąstymais ir prielaidomis", – atviravo E. Skarbalius.

Galbūt G.Tichomirovos kaip psichologės klientų būryje buvo ne tik eilinių žmonių. Juk psichologas, kaip ir kunigas, žino apie žmogų kur kas daugiau nei visi kiti.

Draugystė: E.Skarbalius turi kitokią nuomonę apie bičiulės veiklą nei Rusijos teisėsaugininkai. / Vytauto Liaudanskio nuotr.

E.Skarbalius spėjo, kad jėgos struktūros moterį spaudė atskleisti apie vieną ar kitą asmenį kokius nors faktus, bet ji nepasidavė ir išlaikė diskretiškumą. Žinant jėgos struktūrų veikimo būdus, gali būti, kad jai už tai sufabrikuota byla.

Iš bičiulės vyras yra girdėjęs, kad tarp jos klientų buvo ir Dūmos narių, ir verslininkų.

O gal politinis motyvas?

"Žinome, kad renkant kompromatą apie konkurentus taikomi įvairiausi metodai. Kai pasipriešini sistemai, ji parodo savo nagus ir dantis. Juk mes patys toje sistemoje buvome ir gerai atsimename, kaip fabrikuojamos bylos ir kurpiami įkalčiai. Rasti asmenis, kurie paliudytų, kad jiems buvo daroma tas ar anas, nėra sunku. Juk vienas straipsniuose minimų žmonių pats pasakojo, kad lankėsi ir pas vienus, ir pas kitus psichologus, niekas nepadėjo. Tik po bendravimo su Gaiva jis pasijuto žmogumi, jam pagerėjo. Bet po kurio laiko jis ėmė ir suskaičiavo, kad gydymui išleido per daug pinigų", – kalbėjo E.Skarbalius.

Dar viena versija – galbūt kai kam nepatiko ir tai, kad G.Tichomirova – politinio kalinio dukra. Žinant dabartinį Lietuvos ir Rusijos politikos santykių kontekstą, buvęs Seimo narys neatmetė ir šio aspekto.

Propagandos požiūriu, ar nėra patogu, kad lietuvė bandė paveikti Rusijos žmones?

Tarsi demonų paieška

E.Skarbalius prisipažino perskaitęs visą internete prieinamą rusišką spaudą, rašiusią apie jo draugę.

Man būtų įdomu paklausti, kas gali gerti kraują?

"Galiu patvirtinti, kad Gaiva turi silpnybę papuošalams, bet tai normalu, visos moterys mėgsta puoštis. Skelbta, kad ji turėjo visą arsenalą šaltųjų ginklų. Juk viskas priklauso nuo to, kaip tą daiktą pavadinsi ir kokį epitetą jam uždėsi", – svarstė klaipėdietis.

Jis pripažino, kad yra lankęsis G.Tichomirovos Lietuvoje rengtose stovyklose, jos tikrai vyko.

Tai, anot E.Skarbaliaus, buvo psichologijos mokymai, bet jokios sektos ir jokių mistinių dalykų ten nebuvę.

Vyras prisipažino, kad ir pats domėjosi būdais įveikti klaustrofobiją bei kitas baimes.

Aprašytasis būdas palikti žmogų vieną miške jam būtų ne kankynė, o siekiamybė.

"Duok Dieve man tokį išbandymą, kai parą duoda pabūti ramiai vienam. Tokio dalyko, kaip didžiausio siaubo, aprašymas kelia juoką ir liūdesį. Man būtų įdomu paklausti, kas gali gerti kraują? Anot tų tekstų, Gaiva pripildavo savo kraujo ir duodavo gerti kitiems. Kas gali patikėti, kad turėdama mediko ir psichologo išsilavinimą ji pati sau nuleidinėtų kraują ir juo girdytų kitus? Kraujas, visokios mistikos žiniasklaidoje atrodo "skaniai". Tokios kraugeriškos antraštės, natūralu, traukia skaitytojų akį", – komentavo E.Skarbalius.

Galvodamas apie pažįstamą lietuvę ištikusią istoriją, jis svarstė, kaip gerai, kad Lietuva nebegyvena toje sistemoje.

Esą nusikaltimų išaiškinamumas Peterburge neatitinka gyventojų lūkesčių. Užuot ėmęsi tirti finansinius ar kriminalinius nusikaltimus, pareigūnai tokiu būdu bando demonstruoti, kad gelbėja žmones.

Kursai asfalto vaikams

"Ne kartą pas ją buvau užsukęs, bet neturėjau galimybės būti visos stovyklos metu nuo pradžios iki galo ar bent nuo ryto iki vakaro. Kiek pats patyriau, tai būdavo stovyklos, kurių metu vykdavo vadybos ar psichologijos kursai. Tai labiau buvo kursai nusivylusiems asfalto vaikams. Kasdien maždaug tris–keturias valandas vykdavo užsiėmimai gamtoje. Iš aplinkinių gyventojų buvo perkamas pienas, uogos, kiaušiniai, patys stovyklautojai gamindavosi maistą. Man tai primena mokymo ir poilsio stovyklą. Visa tai rusiškoje spaudoje bala žino kaip mistifikuota. Juk puikiai žinome, kad važiuojantys į keliones žmonės, kai jiems nepatinka viešbutis ar maistas, ima daryti kliauzes. Pats esu buvęs kursuose, kurių kaina svyravo nuo kelių iki keliolikos tūkstančių eurų. Juk kliento valia rinktis. Niekur nepažymėta, kad už tuos pačius pinigus buvo perkamas maistas, žmonės vykdavo apžiūrėti Vilniaus, Kernavės, Trakų. Savo vaikus ir klientus Gaiva pažindino su Lietuvos kultūra, papročiais, gamta", – aiškino E.Skarbalius.

Pasak jo, moters vaikai ir mokiniai neretai dalyvaudavo Lietuvos konsulato, esančio Peterburge, rengiamose šventėse.

Sąskaitos areštuotos

E.Skarbaliaus žiniomis, G.Tichomirovos vaikai laisvi, bet su mama neturi galimybės susitikti ar kaip nors pabendrauti.

Pareigūnai areštavo visas moters banko sąskaitas, paėmė visus namie rastus grynuosius, todėl pasisamdyti advokatą sudėtinga.

E.Skarbalius atviravo, kad ir norėdamas paremti bičiulę neturėtų kur pervesti jai pinigų.

Kita vertus, Rusijos teisininkai į tokias bylas taip pat nesiveržia, tačiau jos klientai ir draugai jai šiek tiek padeda.

"Kai buvau patekęs į politinius skandalus, savo kailiu patyriau, kai draugais save vadinę žmonės bėgdavo į kitą gatvės pusę, kad nereikėtų sveikintis. Kai ant G.Tichomirovos užvažiavo sistemos volas, nenuostabu, kad draugai, susiję su valstybės tarnyba, jėgos struktūromis ar verslu, savo santykius su šia moterimi įšaldė. Tai yra natūralus noras išlikti ir baimė", – svarstė bičiulis.

E.Skarbalius patikino, kad jį apklausti Rusijos teisėsaugininkai nebandė.

Vasarį, kai vyko G.Tichomirovos sulaikymas ir dėl to buvo sukeltas triukšmas, jis JAV lankė savo žmonos tėvus.

Tada kažkokia žurnaliste prisistačiusi moteris iš Rusijos jam parašė laišką ir norėjo pakalbėti apie Žemaitiją.

Kadangi šia tema padiskutuoti ir pasisakyti kvietimų iš Rusijos yra gavęs labai daug, tokių kontaktų vengia.

Gyvenimo pamokos buvusį politiką verčia dalyvauti tik gyvo eterio laidose arba bendrauti tik su tais žiniasklaidos atstovais, kuriais pasitiki, kad žodžiai nebūtų iškirpti iš konteksto.

"Galvojau kreiptis į diplomatines tarnybas, bet suprantu, kad tai yra rezonansinis dalykas. Abejoju, ar tokiu būdu pavyktų padėti", – teigė E.Skarbalius.