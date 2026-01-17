Šaltis įsitaisė ir pajūryje

Visą savaitę pūs nestiprus rytų ar pietryčių vėjas. Šiandien galima tikėtis palyginus švelnaus, maždaug 4–6 laipsnių šaltuko.
Sekmadienį dar labiau vės, naktį šals iki 8–10 laipsnių, dieną laikysis 7–9 laipsniai šalčio.
Pirmadienį ir antradienį termometrų stulpelis kasdien leisis dar po porą padalų, pirmadienio naktį paspaus iki minus 12–13, dieną numatomas 8–10 laipsnių šaltukas.
Antradienio naktį tikėtinas minus 13–15 laipsnių speigas, diena taip pat bus šalta, termometro stulpelis kris iki 9–11 laipsnių.
Trečiadienio naktis, pasak sinoptikų, pajūryje bus šalčiausia kitą savaitę, gali pašalti ir iki minus 15–17 laipsnių, o dieną tikėtinas minus 4–6 laipsnių šaltukas.
Ketvirtadienio naktis jau nebeturėtų būti labai šalta, numatomas minus 7–9, o dieną 4–6 laipsnių šaltis.
Labai panašus gali būti ir penktadienio oras, dieną pamažu ims šalti. Jeigu prognozės nepasikeis, savaitgalį sulauksime dar šaltesnių orų. Tikėtina, kad nedaug pasnigs.
Nors saulė kasdien vis ilgiau užsibūna danguje, ji kol kas tik šviečia, bet nešildo, tačiau koneveikti šaltą žiemą sausio mėnesį būtų nelogiška.
