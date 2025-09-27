Savivaldybė pirks elektromobilių

Vakar miesto taryba vieningai pritarė, kad Klaipėdos savivaldybės administracija įsigytų keturis naujus lengvuosius elektromobilius, skirtus tarnybiniam naudojimui.
Taip siekiama pakeisti planuotą transporto priemonių nuomą į nuosavų elektromobilių įsigijimą, be to, savivaldybė siekia pasinaudoti valstybės tam teikiama finansine parama.
Savivaldybės administracija siekia įsigyti keturis lengvuosius elektromobilius, pasinaudodama kompensacija – 15 tūkst. eurų už kiekvieną įsigytą naują transporto priemonę.
Per tarybos posėdį užklausus, ką savivaldybė darys, jei tos paramos negaus, meras Arvydas Vaitkus atsakė, jog tuomet miestas pirks elektromobilių už savo pinigus.
Šiuo metu savivaldybės administracija pagal veiklos nuomos sutartį naudoja devynis automobilius.
Planuojama keturių elektromobilių įsigijimo vertė – apie 146 tūkst. eurų su PVM.
Finansavimo šaltiniai – valstybės parama 60 tūkst. eurų ir savivaldybės biudžeto lėšos – 86 tūkst. eurų.
Pirkimo atveju po šešerių metų visus keturis elektromobilius galima bus realizuoti už bendrą likutinę vertę apie 43,8 tūkst. eurų, parduodant juos viešojo aukciono būdu ir susigrąžinant dalį investicijų.
Savivaldybės ekonomistų skaičiavimuose daroma prielaida, kad optimalus elektromobilių eksploatacijos laikas yra 6 metai, nes po 8–10 metų, tikėtina, reikės keisti traukos baterijas, kurių keitimo kaina siekia apie 7,5 tūkst. eurų už vienetą, o tai ženkliai padidintų bendras išlaidas.
Pagal pateiktas prielaidas ir rinkos kainas, keturių elektromobilių pirkimas yra ekonomiškai naudingesnis nei jų veiklos nuoma.
Įskaičiavus likutinę vertę, skirtumas siekia daugiau kaip 64 tūkst. eurų per šešerius metus.
