Siaučia „airiai asfaltuotojai“: būkite budrūs

Ne vienas pilietis perspėjo gyventojus, kad nuvažiavę į atvykėlių nurodytą vietą, kur jie esą, kaip gyrėsi, šiuo metu kloja asfaltą, nieko nerado.
Į gyventojus net kreipėsi ir Kretingos meras Antanas Kalnius.
„Būkite atidūs – tikėtina, Kretingos rajone pasirodė vadinamosios „airių asfaltuotojų“ sukčių grupuotės nariai“, – perspėjo Kretingos meras.
„Airių asfaltuotojų“ grupuotės atstovai tiek pavieniams asmenims, tiek ir smulkioms bei didelėms įmonėms, ūkininkams siūlo itin pigiai atlikti teritorijų ir kiemų asfaltavimo darbus.
„Ši sukčių grupuotė, jau kelerius metus žinoma Europoje ir jau anksčiau išplėtusi savo veiklą kai kuriuose Lietuvos rajonuose, tikėtina, jau pasirodė ir Kretingos rajone. Todėl sulaukę nepagrįstai mažos kainos siūlymų ypač atidžiai tikrinkite, pas ką užsisakote paslaugą“, – patarė A. Kalnius.
„Airių asfaltuotojų“ gaujos nariai vilioja maža darbų kaina, tačiau paslaugas atlieka nekokybiškai arba, pasiėmę pinigus, apskritai dingsta, neatlikę jokių darbų.
„Jų turimos technikos numeriai – nelietuviški, o ir patys jie dažnai kalba angliškai, yra kitataučiai, sąskaitas išrašo neaiškių įmonių vardu ir t. t. Būkite budrūs – prieš pasirašydami sutartis, visada tikrinkite rangovus, nepasitikėkite nepagrįstai mažomis kainomis, o kilus didesniems įtarimams, nedelsdami kreipkitės į policiją“, – perspėjo Kretingos meras.
