Šilutės rajone – neregėtas vaizdas: po pusnis braidžioja gandras

Vaizdo įrašas buvo įkeltas į socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą „Orų entuziastai“ ir beregint surinko daugybę peržiūrų ir komentarų.
Didžioji dauguma gaili Lietuvoje mylimo sparnuočio, žmonės baiminasi, kad gandras nesušaltų, nenugaištų iš bado.
Kiti juokauja, kad paukštis atnešė kažkam dovanų mažylį ir neberanda kelio atgal.
Iš komentarų akivaizdu, kad ne vienas bandė prisiskambinti į „Laukinių gyvūnų globos centrą“, bet, atrodo, kad ragelio nurodytu telefonu niekas nepakėlė.
Daugybė komentatorių ragino šilutiškius pasirūpinti sparnuočiu, parsinešti į savo ūkinius pastatus, maitinti vištiena.
Ventės rago ornitologinės stoties vedėjas Vytautas Jusys patarė nepanikuoti. Pasirodo, Lietuvoje kasmet žiemoja apie pusšimtis gandrų.
„Aš pats esu per žiemą išmaitinęs tris gandrus. Jie gyveno laisvėje, bet kasdien jiems paruošdavau maisto – mėsos atliekų, smulkių žuvelių. Buvo kur kas šaltesnė žiema nei dabar, kad maistas nesušaltų, apipildavau šiltu vandeniu kibire. Gandrai nusileisdavo nuo stogo ir pasimaitindavo. Jei kas gali, tegul pasirūpina, kad paukštis nebadautų, bet sušalti tokioje temperatūroje, kokia yra dabar, jis neturėtų“, – patikino V. Jusys.
Naujausi komentarai