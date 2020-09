Širdies aritmijoms sustabdyti – nauja moderni procedūra

Sutrikimas nepasidavė gydymui

Klaipėdos jūrininkų ligoninėje gydytojai kardiologai elektrofiziologai pirmą kartą atliko aukštajam pilotažui prilygstančią procedūrą – sudarė 3D širdies impulsų plitimo žemėlapį ir sustabdė aritmiją. Tai pirmoji tokia procedūra, atlikta Vakarų Lietuvoje.

64 metų moteris, kuriai atlikta pirmoji tokio tipo radiodažninė abliacija, ne kartą gydėsi Klaipėdos jūrininkų ligoninėje dėl širdies problemų. Prieš kelerius metus ji sėkmingai operuota – protezuotas dviburis širdies vožtuvas.

Po kurio laiko moterį pradėjo varginti nemalonūs pojūčiai, sutrikdę įprastą gyvenimą: oro trūkumas, pertraukėlių poreikis ilgesnio ėjimo ar bet kokios kitos kasdienės fizinės veiklos metu. Širdis net ramybės metu plakdavo didesniu nei 100 kartų per minutę dažniu. Dėl nustatyto pooperacinio atipinio prieširdžių plazdėjimo pacientė ne kartą gydyta ligoninėje, tačiau širdies rit-mo sutrikimas nepasidavė medikamentiniam gydymui.

Sudaro širdies žemėlapį

„Kai kurios prieširdžių virpėjimo aritmijos yra gerokai sudėtingesnės, nes nepasiduoda medikamentiniam gydymui. Dažniausiai jas sukelia širdyje liekantys randai. Vienintelė išeitis – sudaryti 3D širdies impulsų plitimo žemėlapį. Realiu laiku matant širdies raumenyje sklindančius impulsus, galima nustatyti aritmijos kaltininką ir atlikti radiodažninę abliaciją (paprastai kalbant vadinamąjį prideginimą)“, – paaiškino Klaipėdos jūrininkų ligoninės Širdies aritmijų ir kraujagyslių intervencinės radiologijos laboratorijos vedėjas dr. Jonas Jarašūnas.

Daugiausia laiko per šią procedūrą atima būtent širdies impulsų plitimo žemėlapio sudarymas bei aritmijos kaltininko paieška – tai dažnai užtrunka daugiau nei dvi valandas. Pati abliacija – prideginimas – atliekama vos per kelias minutes.

Vedėjas pasidžiaugė, kad iškart po abliacijos pacientei širdies aritmija nutrūko. Procedūros metu paaiškėjo, kad rūpesčių kėlė po ankstesnės širdies operacijos likęs randas.

„Aritmijų yra labai daug ir įvairių. Iš kardiogramos ar kitų tyrimų galime tik apytiksliai nustatyti, kokia aritmija vargina pacientą. Širdies žemėlapio sudarymas padeda nustatyti, kurioje širdies dalyje ir dėl kokių priežasčių kyla problemų. Nustatę priežastį, galime ją pašalinti“, – paaiškino gydytojas.

Prireikia kantrybės

Naujoji procedūra atliekama pritaikius vietinę nejautrą. J. Jarašūnas patikino, kad, pritaikius vietinę nejautrą, pacientas procedūros metu nejaučia nemalonių pojūčių. Jam reikia tik kantrybės iškęsti netrumpą laiką, kol vyksta sudėtingas darbas.

Į veną kirkšnyje įvedami tam tikri vamzdeliai, vadinami introdiuseriais. Priklausomai nuo procedūros, pro juos įvedami du arba trys kateteriai. Iš vidaus elektrodais „iščiupinėjamas“ kiekvienas širdies kampelis, užregistruojami visi širdies viduje kylantys impulsai – taip sudaromas širdies elektrinis žemėlapis.

Peržiūrėję vaizdus, gydytojai nusprendžia kurioje širdies vietoje slypi problema. Tuomet atliekama trumpiausia, bet svarbiausia dalis – radiodažninė abliacija arba kitaip sakant prideginimas. Jei vieta parenkama tinkamai, aritmija nutrūksta. Tai gerokai efektyvesnis gydymo metodas nei elektrošokas ar vaistai, nes užkerta kelią galimam aritmijos pasikartojimui.

Atliks planine tvarka

„Pavykus sustabdyti aritmiją, užplūdo malonus pasitenkinimo jausmas. Kardiologui elektrofiziologui ši procedūra – aukštasis pilotažas“, – rezultatu džiaugėsi J. Jarašūnas, procedūrą atlikęs kartu su kolega gydytoju kardiologu, elektrofiziologu Aušriumi Poviliūnu.

Pasak vedėjo, Vakarų Lietuvos gyventojai nusipelnė gauti moderniausią bei naujausią širdies aritmijų gydymą. Iki šiol tokios procedūros buvo atliekamos tik Kaune ir Vilniuje. Jos atliekamos nedažnai dėl savo sudėtingumo.

Nuo šiol Klaipėdos jūrininkų ligoninėje intervencines širdies aritmijų abliacijos procedūras sudarant 3D impulsų plitimo žemėlapį planuojama atlikti kas antrą savaitę planine tvarka pagal iš anksto sudarytą pacientų eilę.

Visos paslaugos – vienoje vietoje

Kardiologai elektrofiziologai gydo širdies ritmo sutrikimus, kurie būna dvejopi: kai širdis plaka per retai (bradikardijos) ir kai širdis plaka per dažnai (tachikardijos). Širdies ritmo sutrikimai, kai širdis plaka per retai, gydomi implantuojant stimuliatorius, kurie ją priverčia plakti dažniau.

Tarp širdies aritmijų, kai širdis plaka per dažnai, labiausiai paplitęs sutrikimas – prieširdžių virpėjimas, sunkiai pasiduodantis gydymui. Šią diagnozę išgirsta apie 3–4 proc. suaugusių pacientų.

Pasak J. Jarašūno, širdies aritmijos labai vargina žmones, verčia dažnai kreiptis į gydymo įstaigas, kardiologus, šeimos gydytojus, nes liga nuolat atsinaujina. Dar neseniai pačių efektyviausių priemonių joms gydyti klaipėdiečiai neturėjo.

„Prieš metus atlikta pirmoji Vakarų Lietuvoje prieširdžių virpėjimo gydymo procedūra intervenciniu būdu – plaučių venų izoliacija šalčiu – buvo didžiulis žingsnis teigiamų pokyčių link. Pradėtos plaučių venų izoliacijos šalčiu bei neseniai atlikta sėk-minga abliacija sudarant 3D širdies impulsų plitimo žemėlapį kardiologinį gydymą Klaipėdos jūrininkų ligoninėje pakėlė į dar aukštesnį lygį. Dabar visapusišką širdies priežiūrą galime teikti vienoje vietoje“, – įstaigos galimybėmis ir darbuotojų pasiekimais džiaugėsi Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktorius dr. Jonas Sąlyga.