Siūlo kelių milijonų injekciją

Užsibrėžė tvarkyti gatves
Uostas ir miestas yra glaudžiai susiję, daug kur ribojasi, tad investuodami į privažiuojamųjų gatvių tvarkymą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) atstovai kalba ne tik apie sklandesnę uosto veiklą, bet ir saugesnę bei švaresnę gyvenamąją aplinką klaipėdiečiams.
Pabrėžiama, jog sutvarkytomis gatvėmis krovinius gabenantys vilkikai uostą pasiekia greičiau, todėl turėtų mažėti spūsčių, triukšmo, oro taršos.
Klaipėdos uosto direkcija įvertino į uostą vedančioms gatvėms tenkančius automobilių srautus, problemines vietas bei perspektyvinius pokyčius ateityje uostui vystant pietinę dalį ir įgyvendinant kitus projektus bei kreipėsi į miesto administraciją, siūlydama savo investicijas į šių kelių atnaujinimą ir tobulinimą.
Lėšų skiria nuolatinėje
Į uostą vedančioms miesto arterijoms, kurioms reikalingas atnaujinimas, Klaipėdos uostas yra pasirengęs artimiausiais metais skirti 3,4 mln. eurų.
Teigiama, kad Uosto direkcijos iniciatyva jau prieš kurį laiką yra parengta ir miestui pateikta lėšų perdavimo sutartis.
Šiuo metu esą laukiama savivaldybės sprendimo ir tikimasi rasti abiem pusėms priimtinus sprendimo variantus.
Uosto administracija teigia, kad prie miesto susisiekimo sistemos tobulinimo Klaipėdos uostas prisideda nuolat – praėjusių metų pabaigoje su miestu buvo sutarta kompensuoti Klaipėdos savivaldybės patirtas 200 tūkst. eurų dydžio išlaidas, rengiant Naujojo Sodo ir Naujosios Uosto gatvių sankryžos kapitalinio remonto projektą.
O 2021–2023 m. skirta 4,5 mln. eurų vienos svarbiausių miesto sankryžų – Baltijos prospekto ir Šilutės plento – statybai ir Lypkių g. nuo Šilutės plento iki Statybininkų pr. rekonstrukcijai.
Esą ir ankstesniais metais Uosto direkcijos skiriamos investicijos miesto gatvių ir kelių tvarkymui taip pat kasmet sudarydavo po daugiau nei 1 mln. eurų.
Sunkvežimius keičia baržos
Manoma, kad prie sklandesnio krovinių judėjimo ir mažesnių spūsčių gatvėse prisidės ir Klaipėdos uosto direkcijos siekis išvystyti Jurbarko uostą.
Krovinių gabenimas vidaus vandenų keliu sudarys sąlygas mažinti automobilių srautus miesto arterijose.
Skaičiuojama, kad viena tokia barža, kokios šiuo metu Nemunu atplaukia į Klaipėdos uostą, galima plukdyti apie 1–1,3 tūkst. tonų grūdų.
Šis kiekis atitinka apie 40–50 sunkvežimių.
Klaipėdos uosto direkcija yra įsipareigojusi per trejus metus Jurbarko uoste investuoti ne mažiau kaip 1 mln. eurų.
Uosto direkcija su Jurbarko rajono savivaldybe krantinės nuomos sutartį pasirašė šiemet.
Aštuonių šių metų mėnesių krovos statistika rodo augančią laivybą vidaus vandenimis.
Praėjusiais metais per tą patį laikotarpį plukdyta 15,3 tūkst. t. krovinių, o šiemet – 38,2 tūkst. tonų.
Reisų skaičius išaugo 94 proc. – nuo 17 pernai iki 33 šiemet. Tai atitiktų apie 1,5 tūkst. sunkvežimių.
