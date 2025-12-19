Vokietijos valdžia tikisi pritraukti 130 milijardų eurų privačių lėšų į fondą investicijoms šalyje

Ši iniciatyva skirta sustiprinti didelio masto vyriausybės išlaidų programą infrastruktūrai ir gynybai, kuria siekiama atgaivinti Vokietijos ekonomiką.
Pasak „Financial Times“ šaltinių, valstybiniame plėtros banke KfW planuojama sukurti vadinamąjį „Vokietijos fondą“, kuris gaus pradinį 30 mlrd. eurų finansavimą iš viešųjų lėšų ir paskolų garantijų.
Fondas siūlys įvairias investicines priemones ir projektus, kurie nukreips privatų kapitalą į, pavyzdžiui, technologijų ir gynybos startuolius, energetikos infrastruktūrą bei kritiškai svarbių mineralų gavybos projektus.
Gegužę pareigas pradėjęs eiti Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Merzas) pristatė planus per artimiausią dešimtmetį skirti daugiau kaip trilijoną eurų viešųjų lėšų senstančiai infrastruktūrai modernizuoti bei ginkluotosioms pajėgoms stiprinti.
