Sniegas sėja chaosą ne tik Vokietijoje

Tolimojo susisiekimo geležinkeliais paslaugos, kurios penktadienį šiaurės Vokietijoje buvo sustabdytos dėl gausaus sniego, nebus visa apimtimi atnaujintos iki sekmadienio, naujienų agentūrai „dpa“ pranešė operatoriaus „Deutsche Bahn“ atstovė spaudai.
Jos teigimu, apribojimai toliau galioja, be kita ko, vieniems pagrindinių maršrutų Hamburgas–Hanoveris–Frankfurtas ir Berlynas–Hanoveris–Diuseldorfas.
Traukiniai taip pat toliau nekursuoja kai kuriais tarptautiniais maršrutais, pavyzdžiui, į Daniją ir Nyderlandus.
Nors buvo planuojama dienos metu palaipsniui atnaujinti regioninius maršrutus kai kuriuose ruožuose, tačiau daugelyje vietų autobusai ir regioniniai traukiniai vis dar nekursuoja.
Artėja naujas atmosferos frontas
Nuo penktadienio, kai prasidėjo audra Elli, šiaurės ir rytų Vokietijoje gausiai prisnigo, įvyko daug avarijų.
Meteorologų teigimu, šalies pietiniuose regionuose, kuriems iš pradžių pavyko išvengti blogiausio scenarijaus, naktį turėtų smarkiai snigti, ypač Švarcvalde ir Algojuje.
Vokietijos meteorologijos tarnyba pranešė, kad naktį šiame regione gali iškristi iki 30 centimetrų naujo sniego, o aukštutiniame Švarcvalde prognozuojama net iki 50 centimetrų sniego.
Pirmadienį didžiojoje šalies dalyje laukiama šlapio sniego, nes temperatūra šiek tiek pakils, o pietvakariuose bus didelis pavojus susidaryti plikledžiui, pranešė meteorologijos tarnyba.
Žiema sėja chaosą ne tik Vokietijoje
Ekstremalias sąlygas žiemiški orai kuria ir kitose Europos šalyse.
Prancūzijoje šimtai tūkstančių namų ūkių liko be elektros, saugumo sumetimais buvo uždaryta atominė elektrinė.
Rusijoje atšaukta daugybė skrydžių, ypač Maskvoje, o Anglijoje 50-metis vyras žuvo ant jo automobilio užvirtus medžiui.
