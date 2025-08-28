Smiltelės gatvėje – nauji takai pėstiesiems ir dviratininkams

Darbai bus atliekami dviejuose pagrindiniuose ruožuose, kuriuose iki šiol nebuvo dviračiams skirtos infrastruktūros – nuo Šilutės plento iki Vingio gatvės bei nuo Taikos prospekto iki Minijos gatvės – tiek pietinėje, tiek šiaurinėje gatvės dalyje.
Atkarpos nuo Šilutės plento iki Vingio gatvės abiejose pusėse bus įrengti 2,5 metro pločio pėsčiųjų ir dviračių takai. Atkarpos nuo Taikos prospekto iki Minijos gatvės, pietinėje pusėje, bus nutiestas 2 metrų pločio betoninių trinkelių pėsčiųjų takas ir šalia jo – 2,5 m. pločio raudonos spalvos asfaltbetonio dviračių takas. Tuo tarpu šiaurinėje tos pačios atkarpos pusėje bus įrengtas bendras 3,5 m. pločio pėsčiųjų ir dviračių takas iš asfaltbetonio.
Abiejose Smiltelės gatvės pusėse nuo važiuojamosios dalies bus suformuotos 1,5 m. pločio skiriamosios juostos, kuriose bus pasodinta veja. Visame naujai įrengiamame pėsčiųjų ir dviračių takų ruože taip pat numatytas LED tipo gatvės apšvietimas.
Darbus vykdys UAB „Inkomsta & Co“. Numatoma darbų vertė – 775 tūkst. eurų. Darbai truks – 14 mėn.
Taip pat pradėtas pėsčiųjų ir dviračių tako kapitalinis remontas Minijos gatvėje. Darbai vykdomi ruože nuo Baltijos prospekto iki Sausio 15-osios gatvės, taip pat dalyje Pilies gatvės – iki posūkio į piliavietę. Visame ruože dviratininkams bus įrengtas 2,5 m. pločio takas su raudonos spalvos asfalto danga, o pėstiesiems bus įrengtas 1,5 m. šviesiai pilkų trinkelių takas.
Šiuo metu baigiamas didelio mąsto projektas Sausio 15-tosios gatvėje. Atnaujintas beveik pusės kilometro ruožas nuo sankryžos su Taikos prospektu iki Tilžės gatvės – įrengtas dviračių takas su raudonos spalvos asfalto danga bei pilkų trinkelių takas pėstiesiems, sutvarkyti inžineriniai tinklai, įrengtas apšvietimas.
