Solistui – gniuždantys šmeižikų kaltinimai

Klaipėdos muzikinio teatro solistas Giedrius Novikas per naktį tapo žinomas socialiniuose tinkluose. Klaipėdiečio ir jo šeimos gyvenimas virto košmaru, kai neaiškūs asmenys socialiniame tinkle vyrą išvadino pedofilu. Ši istorija byloja tai, kad socialiniai tinklai tapo galingu įrankiu – feisbuku žongliruoja sukčiai, pelnosi aferistai, feisbuke galima suteršti žmogaus reputaciją.

Bemiegė naktis

Socialiniuose tinkluose žinutė apie G. Noviką ėmė sklisti antradienio vakarą, per naktį paauglio motina pasivadinusios moters pranešimu pasidalijo tūkstančiai internautų.

„Naktį pažadino kolegų skambučiai. Visi klausinėjo apie man metamus kaltinimus. Tai yra baisu. Ar miegojau tą naktį? Nelabai, koks ten miegas“, – prisipažino vyras.

Bet kuriam žmogui turėtų sustoti širdis, internete išvydus savo pavardę, prie kurios parašytas žiaurus kaltinimas.

„Pedofilas. Atsargiai, tėveliai, blokuokite šį išgamą, kol jis nenuskriaudė ir dar kažkieno vaiko. Pridedu foto ir susirašinėjimą, kurį sūnus man parodė, kai paklausė, ar galės nešioti voro kostiumą“, – buvo rašoma įvairiose socialinio tinklo grupėse.

Tokią žinutę platino Emilija Nojus pasivadinusio asmens ar asmenų feisbuko paskyros savininkai.

Socialinio tinklo grupėje „Aferistai. Sukčiai. Apgavikai“ užvirė diskusija. Iš pradžių internautai noriai dalijosi pranešimu ir piktinosi situacija.

Paviešintame pranešime buvo įkeltas neva G. Noviko ir kažkokio nepilnamečio susirašinėjimas – vyras prašė atsiųsti nuotrauką, kurioje vaikas būtų be rūbų. Neva siūlė jam padovanoti voro kostiumą ir norėjo pažiūrėti, ar jis jam tiks.

Žinutėje Klaipėdos muzikinio teatro solistas buvo įvardintas vardu ir pavarde, panaudotos jo asmeninio profilio nuotraukos.

Pats kreipėsi į policiją

Paaiškėjo, kad G. Novikas prieš kelias dienas buvo radęs skelbimą internete apie parduodamus būgnus.

„Pakliuvau į pinkles. Visą susirašinėjimą ir turimus duomenis perdaviau policijai. Mano reputacijai yra padaryta milžiniška žala“, – pripažino vyras.

Mano reputacijai yra padaryta milžiniška žala.

Klaipėdietis suderėjo su feisbuke rasto skelbimo autoriais – ta pačia Emilija Nojus prisistatančiais asmenimis, kad pirks būgnus.

„Sąskaita buvo nurodyta moters vardu, Emilijos, bet telefonu bendravo su manimi vyras. Pervedžiau 30 eurų avansą, sutarėme, kad jie atvyks į Palangą“, – pasakojo vyras.

Tačiau sutartą dieną niekas ragelio jau nebekėlė.

„Yra veikiantys telefonai, jais skambinama, rašomos žinutės, policija turėtų išsiaiškinti. Viską nurodžiau“, – sakė G. Novikas.

Pedofilijos istorija – kerštas?

Tuomet klaipėdietis parašė būgnų pardavėjams, kad kreipsis į policiją.

„Atsakė, kad yra skolingi daugybei žmonių ir jų maustymas jiems yra pramoga“, – tikino G. Novikas.

„Sėkmės visiems, vis tiek skoloje esu gal milijoną valstybei, tai tik iššvaistysite dar papildomai valstybės biudžetą ir patys patirsite papildomų nuostolių. O iš manęs ką gausite? Tai tik špygą taukuotą. Tik nepamirškite visi susirinkti į teismo salę, vis tiek teks ne kartą važiuoti, ir kadangi man tai tik pramoga, linkiu visiems sėkmės“, – G. Novikui atsakė Emilija Nojus paskyros savininkai. Visa ši rašliava – su baisiomis gramatinėmis klaidomis.

„Toliau buvo plūstasi necenzūriniais žodžiais. O galų gale pagrasino, kad parašys feisbuke, jog esu pedofilas. Teigė, kad iš anksto šitaip buvo suplanuota. Taip ir nutiko. Parašė man, kad feisbukas jau šiurpsta nuo mano susirašinėjimo su dvylikamečiais. Tada ir pasipylė skambučiai iš visų pažįstamų“, – pasakojo vyras.

„Paviešinsiu, pedale, tave. Jau yra „čatai“ visi, kur mažam berniukui rašinėji ir jo prašai nuotraukyčių“, – tokią žinutę klaipėdietis gavo dar prieš pasirodant šmeižikiškam pranešimui internete.

Giedrius Novikas. Vytauto Liaudanskio nuotr.

Sukurpė fikciją?

Žvelgiant į susirūpinusia mama apsimetusios „ponios“ žinutes, susidaro įspūdis, kad feisbuko anketos autorius yra vyras, galbūt sėdintis kalėjime, nes kas antrame sakinyje vartojamas kalėjimo žargonas.

Žmogus yra mažaraštis, rašo su klaidomis, be skyrybos ženklų, vartoja daugybę keiksmažodžių.

Klaipėdietis išsaugojo susirašinėjimą, įrašė ekrano nuotraukas ir kreipėsi į policiją.

Tačiau tuo viskas nesibaigė – vyrą atakavo Klaipėdos muzikinio teatro kolegos, klausdami, kodėl jo pavardė mirga prie sukrečiančių kaltinimų feisbuke?

„Visi klausė to paties – ar tai tiesa? Aiškinau, kad perdaviau viską policijai, kad tikrai esu niekuo dėtas. Aš turiu šeimą, turiu vaikų“, – situacija baisėjosi vyras.

Galima tik spėti, ar grasindami paskleisti šmeižiančią informaciją sukčiai vylėsi, kad apgautas klaipėdietis nesikreips į policiją dėl jiems pervesto avanso. O galbūt tai tiesiog primityvus visišku savuoju nebaudžiamumu įsitikinusių asmenų kerštas?

Paskyros „Emilija Nojus“ savininkai dar įsivėlė į diskusijas feisbuko grupėje ir mėgino įrodinėti, esą klaipėdiečiui metami kaltinimai yra rimti.

Viena internautė netrukus pademonstravo, kaip galima akimirksniu sukurti susirašinėjimo laukelį, įrašyti norimą tekstą panaudojant svetimo žmogaus nuotraukas.

Visa tai galima padaryti pasinaudojus specialia programėle.

Ne specialistui gali atrodyti, kad žinomas žmogus iš tiesų susirašinėjo su dvylikamečiu.

Po šio įrašo socialinio tinklo vartotojai jau įdėmiau ėmė aiškintis, ar tikrai klaipėdiečiui metami kaltinimai yra tikri.

Aprašė, kas grėstų kalėjime

Vos tik virtualioje diskusijoje buvo imta abejoti kaltinimais, aistras pakurstydavo tie patys dvylikamečio mama apsimetę veikėjai.

„Kas tau čia sufabrikuota, asile? Parodyk man kažkokias žymes, pagal ką tu matai, kad tai „fake“? Pedofilų klanas. Ginate vieni kitus kū...os. Ūso šaika“, – rašė Emilija Nojus prisistatantis asmuo.

Netrukus atsiliepė žmonės, kurie bendravo su tuo pačiu feisbuko profiliu ir lygiai taip pat buvo apgauti.

Vieni žmonės susidomėjo neva parduodama spinta, kitiems patiko skelbimas apie parduodamas užuolaidas.

Istorijų pabaiga visur vienoda – pinigai pervesti, bet prekės taip ir nepristatytos.

Vienas internautų šių veikėjų jau atvirai paklausė, ar jie žino, kas gresia už šmeižtą? Reaguodami į tai veikėjai socialiniame tinkle smulkiai aprašė, kas iš tiesų grėstų pedofilija kaltinamam asmeniui, jei šis patektų į kalėjimą.

Iš to, kaip smulkiai buvo aprašytos linčo teismo detalės kalėjime, skausmingo išangės deginimo ir kitos „procedūros“, kyla klausimų dėl tų eilučių autoriaus adekvatumo.

Puolė trinti pasisakymus

Kai dauguma internautų feisbuke ėmė žymėti Emilija Nojus pranešimą kaip šmeižikišką, žinutę apie G. Noviką veikėjai ištrynė.

Pradingo ir viešas susirašinėjimas, tačiau dienraščio „Klaipėda“ redakcija išsaugojo viešo susirašinėjimo turinį.

„Tai jie puolė trinti, ne aš. Jei aš būčiau kaltas, veikiausiai trinčiau paskyrą, susirašinėjimus, bet aš nieko neslepiu, nieko nusikalstamo nedariau“, – tikino G. Novikas.

Emilija Nojus paskyros savininkai vis dar bandė burnoti G. Noviko adresu, kol vienai internaučių trūko kantrybė.

„Nusiramink tu, vafli“, – jų pačių žargonu rėžė moteriškė aferistams. Po to šie ir pritilo.

Keršijo: susirašinėjimas su aferistais išdavė, kad išgalvotos pedofilijos istorija buvo sukurpta specialiai. Susirašinėjimo fiksacija

Vis dar atakuoja žinutėmis

G. Novikas tikino, kad viešai savo istoriją panoro atskleisti todėl, kad būtų perspėti kiti žmonės.

„Į viešumą einu norėdamas apsaugoti save, savo šeimą ir kitus. Nes po šmeižikiškos atakos gavau daug trečiųjų asmenų asmeninių komentarų „Messenger“ programėle su grasinimais. Žinoma, neaišku, ar tikrų, ar vadinamųjų trolių. Kantriai visiems rašinėjau, jog prieš komentuodami patikrintų to posto autorius. Dalis atsiprašė“, – tikino G. Novikas.

Feisbuke Emilija Nojus vardu prisistatę asmenys įkėlė dar vieną žinutę su naujais kaltinimais G. Noviko adresu, tačiau internautai iš karto pakomentavo, kad jiems brukama istorija – išgalvota.

Atsiliepė ir daugiau nukentėjusiųjų nuo tų pačių asmenų.

Vis dėlto skandalinga istorija klaipėdiečiui drasko nervus. Ne visi žmonės atidžiai skaitė susirašinėjimuose viešintą informaciją.

„Pradėjau gauti ir seksualinio pobūdžio žinučių. Kantriai iš savo paskyros paskelbiau daugybėje feisbuko grupių apie šmeižtą ir šiuos posto autorius. Atsiliepė ir daugiau nukentėjusiųjų nuo tų pačių asmenų. Visus paraginau rašyti pareiškimus policijai“, – tikino vyras.

Klaipėdietis teigė, kad jei jis būtų siūlęs mažamečiui ką nors nepadoraus, veikiausiai susirūpinusi mama jau būtų parašiusi pareiškimą policijai ar bent informavusi teisėsaugą apie tokio asmens veiksmus internete.

„Man iki šiol nėra pareikšti jokie įtarimai, nors, logiškai mąstant, mano galva, bet kokie tėvai, vaiko telefone radę tokį susirašinėjimą, kuris šioje situacijoje inkriminuojamas man, turėtų nedelsdami kreiptis į teisėsaugos institucijas. Tai tik dar kartą įrodo, jog papuoliau į aferistų pinkles“, – kalbėjo klaipėdietis.

Klaipėdos miesto policijos komisariate nėra gautas jokios motinos pareiškimas, kuriame būtų minimas G. Novikas. Tai patvirtino komisariato viršininkė Rasa Bekėžienė.

Suabejojo anketos tikrumu

Klaipėdos muzikinio teatro profesinės sąjungos pirmininkas Raimondas Tamošauskas taip pat buvo įtrauktas į diskusiją internete.

„Bet tą sekundę neturėjau visos informacijos. Vėliau paskaitinėjau kaltinimus žeriančių veikėjų profilį ir man kilo klausimų. Aš abejoju, kad to profilio nuotraukos yra autentiškos. Kilo įtarimas ir dėl to, kad profilyje per kelerius metus pažymėti tik du įvykiai. Labai panašu, kad tai netikra anketa“, – sakė R. Tamošauskas.

Profesinės sąjungos pirmininkas patikino, kad pažįsta G. Noviką.

„Nepanašu man, kad tai, kas paskelbta, galėtų būti tiesa. Gerai, kad Giedrius sutiko viešai kalbėti. Gali būti, kad tai tiesiog kalinių darbas. Vartojami tam tikri žodžiai ir aprašyta tai, kas kalėjime vyksta. Manau, teisėsaugai nebus sudėtinga išsiaiškinti“, – vylėsi R. Tamošauskas.