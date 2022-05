Sovietų palikimui Klaipėdoje – ne vieta?

I.Kanto viešosios bibliotekos "Kauno atžalyno" padalinyje vyko diskusijų klubo susitikimas, kuriame buvo aptarta šiuo metu itin aktuali sovietinių paminklų bei skulptūrų prasmė, reikšmė ir jų tolesnis likimas.

Šio renginio moderatorius – psichologas, Lietuvos ir Klaipėdos politinis bei visuomenės veikėjas Vytautas Čepas.

Renginyje kalbėta, kaip įvairios ideologinės paskirties skulptūros ir paminklai veikia žmonių sąmonę, elgesį, nuostatas bei įsitikinimus.

Prasidėjus Rusijos karui prieš Ukrainą, daugelis žmonių pakeitė savo požiūrį į tam tikrus dalykus, ypač – į sovietmečio simbolius.

Pagrindinė šios diskusijos tema – "Skulptūros ir paminklai – palikti negalima nuversti. Kur dėti kablelį?".

Diskusijos metu kalbėta apie paminklo "Kardas" ir skulptūrinės grupės "Kariai" Klaipėdos skulptūrų parke likimą.

V.Čepas teigė, kad turbūt reikėtų nukelti skulptūrinę grupę "Kariai", tuo labiau, kad už jos yra lietuvių karių savanorių kapai, kurie neturi tokios pompastikos, ir juos užgožia sovietinis memorialas.

Vienas diskusijos dalyvių Virginijus Partaukas "reabilitavo" paminklo "Kardas" prasmę. Šis simbolis esą yra nukreiptas į žemę – tai reiškia jis neatakuoja.

"Juk kai į ataką ateini su kardu, kardas visada būna pakeltas į viršų. Tad galima manyti, kad šis paminklas žymi savotišką pralaimėjimą, nes kardas nuleistas", – mintimis dalijosi V.Partaukas.

V.Čepas irgi pritarė, kad šis akcentas galėtų būti paliktas.

"Priėmėme saliamonišką sprendimą, kad kablelį sakinyje "palikti negalima nuversti" atskirose situacijose reikia dėti skirtingai. Diskusijoje buvo bandoma įrodyti, kad tas kardas visai lietuviškas, be to, nuleistas žemyn, simbolizuoja taiką, o ne agresiją. Nors dėl to dar galima būtų ginčytis", – teigė V.Čepas.