Startuoja „Klaipėdos“ akcija

Vienas patogiausių būdų užsiprenumeruoti „Klaipėdą“ – kreipiantis į spaudos išnešiotojus, kurie kas rytą į namus pristato dienraštį.
Taip pat užsiprenumeruoti galima išsikerpant kuponą, kuris yra dienraščio klasifikuotų skelbimų puslapyje, ir pateikiant jį „Perlo“ terminale.
Užsisakyti prenumeratą galima ir tiesiogiai „Klaipėdos“ redakcijoje, Naujojo Sodo g. 1A, „K centro“ pirmajame aukšte, arba internetu www.mano.diena.lt.
Kilus klausimams, reikėtų skambinti platinimo tarnybai tel. 397 713 arba 397 714.
Vienas patogiausių būdų užsiprenumeruoti „Klaipėdą“ – kreipiantis į spaudos išnešiotojus, kurie kas rytą į namus pristato dienraštį.
„Klaipėdos gyvenimą kuria jos žmonės, o mes siekiame tai parodyti, todėl skaitytojų pasitikėjimas leidžia mums kurti tikras miesto naujienas kartu“, – akcentavo bendrovės „Klaipėdos dienraštis“ direktorė Lina Čekanavičė.
Fiziniams asmenims visų metų „Klaipėdos“ prenumeratos kaina šiuo metu – 96 eurai. Prenumeratos kaina su žurnalu „Sveikata“ metams – 99 eurai, o norintiems užsisakyti tik šeštadienio numerį kaina tesiekia 45 eurus.
Juridiniams asmenims visų metų prenumeratos kaina – 105 eurai, o su žurnalu „Sveikata“ – 111 eurų.
Dienraštį galima užsiprenumeruoti ne tik visiems metams, bet ir pusmečiui, trims ar vienam mėnesiui.
„Klaipėda“ – didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje, operatyviai supažindinantis su karščiausiomis miesto bei šalies naujienomis, išeisiantis keturis kartus per savaitę.
Dienraštis operatyviai supažindina skaitytojus su naujausiomis bei svarbiausiomis miesto ir šalies naujienomis, analizuoja aktualius įvykius, teikia išsamią ir faktus atitinkančią informaciją.
Pirmųjų prenumeratorių laukia dovanos: knyga ir plėšomas patarimų kalendorius 2026 metams.
Naujausi komentarai