Subalansuotam biudžete – didelis dėmesys kultūrai, turizmui, sveikatai ir socialinei apsaugai

Atgims kultūros židiniai

„Išties galime pasidžiaugti, kad Klaipėdos rajone per kelerius metus neliks nė vieno nerenovuoto kultūros židinio. Sparčiai juda Gargždų kultūros centro modernizavimo darbai, atgimimo sulauks ir vienintelis be rekonstrukcijos likęs Veiviržėnų kultūros centras. Jį planuojama renovuoti per artimiausius porą metų. Jau pasirašyta sutartis su projektuotojais, kurie pateiks geriausius sprendimus, kaip erdves perplanuoti taip, jog patogu būtų tiek centro darbuotojams, tiek žiūrovams“, – sako vicemerė Ligita Liutikienė.

Veiviržėnų kultūros centras bus sutvarkytas iš pagrindų ir pritaikytas rekreacijai, edukacijoms, poilsiui ir kultūros paslaugoms. Rekonstruoti pastatą ir atverti duris įvairioms veikloms planuojama iki 2025 m. pabaigos. Bus perplanuotos ir vidinės erdvės. Net du kartus padidės pagrindinės renginių salės scenos dydis.

„Šiuo metu scena netinka teatro, šokio ir didesniems muzikiniams koncertams. Taip pat padidės ir visa salė, kurioje vienu metu bus galima priimti daugiau žiūrovų. Didės ir sandėliavimo patalpų plotas, nes šiuo metu dalis rekvizitų yra laikoma kieme stovinčiame jūriniame konteineryje“, – sako vicemerė L. Liutikienė.

Ligita Liutikienė. Klaipėdos rajono savivaldybės nuotr.

Atsiras ir patalpų svečiams ir atlikėjams priimti bei daug techninių priemonių, pagerinsiančių parodų, scenos apšvietimo, renginių organizavimo ir kondicionavimo galimybes.

„Iki rugsėjo mėnesio duris turėtų atverti ir naujas kultūros pastatas su biblioteka Endriejave. Statybos darbams pabaigti, kurie vyksta labai sparčiai, biudžete šiemet numatyti beveik 700 tūkst. eurų. Bus patogu ne tik meną mėgstantiems žiūrovams, šiltai, saugiai, jaukiose erdvėse turi dirbti administracija, repetuoti meno kolektyvai“, – sako mero pavaduotoja L. Liutikienė.

Augantis biudžetas leidžia ne tik užtikrinti visas bazines paslaugas, bet ir imtis naujų, itin gyventojams reikalingų projektų, įgyvendinti tas idėjas, kurios žymiai pagerina gyvenimo kokybę kiekvienam rajono gyventojui.

Lėšos kultūros paveldo saugojimui

Kaip ir kasmet, nemažai lėšų bus skiriama rajone esančiam kultūros paveldui išsaugoti ir tvarkyti. Tai – ir saugotinų mažosios architektūros elementų – lurdų, skulptūrų, koplytstulpių – priežiūra, ir kitų svarbių kultūros objektų tvarkymo darbai. 100 tūkst. eurų bus skirti prisidėjimui prie dalinio darbų finansavimo siekiant išsaugoti istorinius Priekulės miesto pastatus ir kitus rajone esančius kultūros paveldo objektus.

Savivaldybė finansiškai prisidės ir prie mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose, garsinant Klaipėdos rajono vardą, net 100 tūkstančių eurų numatyta reikšmingų datų, įvykių, asmenybių įamžinimui. Vienas jų – gargždiškis, kunigas ir rašytojas Mykolas Vaitkus. Kūrėjo atminimui įamžinti Gargždų miesto parke bus pastatyta rašytojo skulptūra, išleista jo kūrybos rinktinė.

Daugiau socialinių paslaugų

Bus gerinamos sąlygos ir nevyriausybinėms organizacijoms – paskelbtas socialinės veiklos projektų konkursas. Projektams bus skiriamas finansavimas iš savivaldybės biudžeto. Taigi gyventojai ne tik galės rinktis iš įvairesnių socialinių paslaugų, bet ir bus kuriama palankesnė aplinka nevyriausybinėms organizacijoms veikti bei plėstis.

„Ieškome socialinių partnerių, galinčių gyventojams teikti tas paslaugas, kurių šiuo metu arba išvis nėra, arba jų poreikis didesnis. Matome, kad nevyriausybinės organizacijos, aktyvios ir socialiai atsakingos bendruomenės gali būti puikūs Savivaldybės partneriai, iš kurių ne tik galėtume, bet jau ir perkame kai kurias paslaugas. Puikus pavyzdys – vaikų dienos centrai Priekulėje ir Vėžaičiuose, kur įkurti būtent bendruomenių. Didinsime finansavimą ir jų veiklai, kad vaikai šiuos centrus galėtų lankyti visą dieną mokyklinių atostogų metu“, – sako mero pavaduotoja L. Liutikienė.

Pasak vicemerės, dabar rajone trūksta socialinių dirbtuvių asmenims su negalia, sociokultūrinių paslaugų senyvo amžiaus gyventojams, maitinimo organizavimo šeimoms, patiriančioms finansinių sunkumų, pagalbos iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims ir kitų paslaugų, tad bus sveikintinos visos iniciatyvos.

Bus rekonstruojamas Priekulės socialinių paslaugų centras

Investicijų sulauks ir Priekulės socialinių paslaugų centras. Jau įvyko rangos darbų konkursas, bus vertinami gauti pasiūlymai. Rekonstravus centrui priklausančias nenaudojamas patalpas, dienos socialinės globos paslaugomis Klaipėdos rajone galės pasinaudoti daugiau žmonių su negalia.

„Priekulės socialinių paslaugų centrui trūksta patalpų, kuriose jie galėtų teikti licencijuotas dienos socialinės globos paslaugas. Todėl nenaudojamame buvusios ambulatorijos pastate bus atliktas kapitalinis remontas. Čia suaugę asmenys su fizine negalia, gyvenantys Priekulės, Agluonėnų, Veiviržėnų, Judrėnų seniūnijose, galės gauti visas jiems reikalingas paslaugas. Taip jiems užtikrinsime turiningą laisvalaikį bei saugią ir jaukią kasdienę aplinką, kartu suteikdami atokvėpį ir jų šeimos nariams, kurie galės dirbti ar turėti laisvo laiko sau“, – sako projekto „Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtra“ savininkė vicemerė L. Liutikienė.

Naujose patalpose bus galima priimti 25 paslaugos gavėjus, kai šiandien dėl vietos trūkumo centrą gali lankyti tik 15 fizinę negalią turinčių rajono gyventojų.

Pastate bus įrengti asmenims su fizine negalia aptarnauti bei lavinti pritaikyti kabinetai ir patalpos – rūbinė, kineziterapijos, meno terapijos, keramikos, dailiųjų amatų, socialinių darbuotojų, psichologo, poilsio, kompiuterių, valgykla ir kitos patalpos.

Šiuo metu centre bendrose patalpose dienos metu globojami ir fizinę, ir psichinę negalią turintys žmonės. Po rekonstrukcijos veiklas ir priežiūrą bus galima vykdyti atskirai, taip sudarant patogesnes sąlygas ir darbuotojams, ir centro lankytojams.

Turizmo plėtra Priekulėje

Į priekį juda ir Turizmo plėtros plane numatytas tikslas steigti Turizmo informacijos centro filialus: jau nutarta, kad padalinys turėtų atsirasti Priekulėje, šalia Kultūros centro.

„Priekulė – unikalus Mažosios Lietuvos krašto istorijos ir kultūros atspindys. Per miestą nuolat juda didelis svečių srautas, keliaujantis į Dreverną, Svencelę, kitas Pamario krašto vietoves. Todėl turėti centro padalinį būtent čia ir konsultuoti atvykstančiuosius, nukreipti juos turistiniais rajono maršrutais yra patogu tiek strategiškai, tiek ekonomiškai. Galime pasidžiaugti ir tuo, kad būtent Priekulėje įrengtas pirmasis rajone interaktyvus stendas“, – sako vicemerė L. Liutikienė.

Siekiama motyvuoti

„Žinoma, ne visos biudžeto lėšos skiriamos infrastruktūros projektams ir paslaugų užtikrinimui. Tęsime tradiciją pagerbti geriausius metų mokytojus, metų socialinį darbuotoją ir metų socialinį partnerį, metų kultūros ir meno darbuotoją. Pirmą kartą šiemet premijas skirsime ir taip pagerbsime du medicinos darbuotojus. Taip pat, kaip ir iki šiol, kompensuosime šių sričių specialistų atvykimo į darbą išlaidas, remsime aukšto meistriškumo sportininkus“, – vardija vicemerė L. Liutikienė.

Ir toliau kiekvienam naujagimiui bus mokama 300 eurų išmoka, kuria siekiama padėti jaunoms šeimoms ir paskatinti jas kurtis bei gyventi Klaipėdos rajone. Išmoką, gimus kūdikiui, gali gauti tėvai ar globėjai, kurie abu gyvenamąją vietą Klaipėdos rajone yra deklaravę ne mažiau kaip 6 mėnesius iki vaiko gimimo arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Klaipėdos rajono savivaldybėje.

„Paskirstyti ir subalansuoti biudžetą – itin atsakingas, patirties, išminties ir kompetencijų reikalaujantis darbas. Sričių, kurioms reikalingas finansavimas – labai daug, tačiau augantis biudžetas leidžia ne tik užtikrinti visas bazines paslaugas, bet ir imtis naujų, itin gyventojams reikalingų projektų, įgyvendinti tas idėjas, kurios žymiai pagerina gyvenimo kokybę kiekvienam rajono gyventojui“, – sako vicemerė.